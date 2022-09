AN CƯỜNG ĐEM GÌ ĐẾN HỘI THẢO GIẢI PHÁP 4.0 CHO KHÔNG GIAN NỘI THẤT TẠI THÀNH PHỐ BIỂN VŨNG TÀU

Công ty Kim Hoàng Gia là nhà phân phối vật liệu, phụ kiện và các dòng sản phẩm khác của An Cường tại số Tổ 9, KP Phú Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Với diện tích showroom và kho bãi lên đến 1500m2, nhà phân phối Kim Hoàng Gia luôn cập nhật các mẫu mã mới nhất từ An Cường giúp tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Khách Hàng tại đây có thể tiếp cận các xu hướng mới một cách dễ dàng hơn. Công ty Cổ phần Gỗ An Cường là nhà sản xuất gần 30 năm cung cấp vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hiện nay An Cường đã có gần 30 showroom cùng hàng loạt nhà phân phối, đại lý trên toàn quốc. An Cường luôn nỗ lực và khẳng định vị trí hàng đầu của mình, không chỉ giới thiệu các giải pháp gỗ nội thất toàn diện nhất, mà còn cung cấp đầy đủ những sản phẩm chất lượng và giải pháp thông minh, để kiến tạo cho Quý Khách Hàng một không gian sống hoàn hảo.