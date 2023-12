Bất động sản nghỉ dưỡng nằm trong tổ hợp biển 5 sao thu hút kiều hối cuối năm

Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, lượng kiều hối gửi về Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đạt 6,687 tỷ USD bằng 101,3% vượt so với cả năm 2022. Trong đó khoảng 25% sẽ đổ vào BĐS sẽ giúp cho thị trường BĐS dịp cuối năm trở nên sôi động.

BĐS nghỉ dưỡng biển Vũng Tàu thu hút kiều hối

Theo Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM cho biết, kiều hối chuyển về thành phố 9 tháng năm 2023, tăng 40% so với cùng kỳ và bằng 101,3% vượt so với cả năm 2022. Nhiều chuyên gia nhận định tình hình kinh doanh BĐS có thể sẽ được cải thiện nhờ sự gia tăng dòng tiền từ nguồn kiều hối, nguồn vốn FDI và mong muốn sở hữu nhà ở vào dịp cuối năm.

Trước những diễn biến tích cực của thị trường, các chuyên gia kỳ vọng rằng BĐS sẽ là ngành “hút” kiều hối nhiều nhất so với các kênh khác trong thời gian tới. Trong đó, phân khúc BĐS biển vẫn được lòng các kiều bào mong muốn sở hữu sản phẩm có thể vừa cho thuê vừa tận hưởng kỳ nghỉ khi trở về Việt Nam.

Mới đây, tại Hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững, vấn đề cá nhân nước ngoài được mua các BĐS du lịch cũng được mang ra thảo luận. Nhiều ý kiến cho rằng, việc bán nhà cho người nước ngoài sẽ giúp thị trường trở nên sôi động hơn.

Tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển chuẩn 5 sao The Maris Vũng Tàu 5 sao hứa hẹn dẫn dắt thị trường.

Theo giới chuyên gia nhận định, dù trải qua một năm khó khăn, những tín hiệu lạc quan liên tiếp vào những tháng cuối năm 2023 đã cho thấy du lịch Việt Nam đang có bước phục hồi và tăng trưởng tốt sau chuỗi ngày dài ảm đạm hậu đại dịch và suy thoái kinh tế. Cụ thể, chỉ sau 3 quý đầu năm, Việt Nam đã đón 8,9 triệu lượt khách quốc tế, vượt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế của cả năm 2023.

Nổi bật trong đó, thành phố biển Vũng Tàu luôn được xem là điểm đến du lịch hàng đầu phía Nam. Theo bảng xếp hạng Most Loved Ranking do công ty The Outbox Company thực hiện, dựa trên dữ liệu từ Vietnam Travel Market Track, Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến nội địa khách du lịch Việt Nam có xu hướng lựa chọn nhiều nhất trong Quý 3/2023. Đây là Quý thứ 3 liên tiếp Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành là điểm đến được du khách Việt lựa chọn đến thăm nhiều nhất trong năm nay vượt qua Đà Nẵng, Đà Lạt,...

Thực tế ghi nhận, Bà Rịa - Vũng Tàu 9 tháng đầu năm đón 11.3 triệu lượt du khách, riêng khách quốc tế lưu trú tăng tới 67%. Cùng với đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người. Điều này cho thấy, tiềm năng về khai thác nghỉ dưỡng nơi đây còn rất hấp dẫn, kéo theo nhu cầu sở hữu BĐS biển cao cấp đang dần được kích hoạt trở lại.

Hơn hết, những chính sách mới của Chính phủ về du lịch, gỡ khó thị trường BĐS du lịch nghỉ dưỡng, cũng đang tác động tích cực tới ngành "công nghiệp xanh" tại Việt Nam nói chung và thị trường khai thác du lịch nghỉ dưỡng nói riêng.

Tổ hợp biển “all-in-one” duy nhất tại Vũng Tàu thu hút nhà đầu tư

Theo Ông Mauro Gasparotti - Giám đốc Savills Hotels cho rằng, mặc dù ngành nghỉ dưỡng Việt Nam được đánh giá giàu tiềm năng, tuy nhiên không phải tất cả mô hình đều có thể hoạt động hiệu quả.

Theo các nhà đầu tư, giữa lúc thị trường còn nhiều thách thức các dự án chất lượng với vị trí đắc địa, được vận hành bởi các đơn vị uy tín, đặc biệt mang đến nhiều trải nghiệm ấn tượng tại cùng một điểm đến cho khách lưu trú sẽ là tâm điểm của thị trường trong thời gian tới.

Trở thành “tâm điểm” của thị trường BĐS Vũng Tàu những tháng cuối năm, tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển chuẩn 5 sao The Maris Vũng Tàu có quy mô 23ha lớn nhất Vũng Tàu. Nhờ vào quỹ đất lớn cùng 600m bãi biển riêng, The Maris Vũng Tàu phát triển theo mô hình “all-in-one” tích hợp hơn 100 tiện ích đẳng cấp với 4 chủ đề: sức khỏe - thể thao; vui chơi - giải trí - mua sắm; trung tâm hội nghị - nhà hàng và khu vui chơi trẻ em.

Căn hộ “du thuyền” Vega Alaric trở thành điểm sáng thị trường khi mang đến sản phẩm đột phá.

Hơn hết nhằm đón đầu nhu cầu du lịch - nghỉ dưỡng tại TP Vũng Tàu, đặc biệt là du khách quốc tế ngày một tăng, chủ đầu tư TDG Group mang đến lựa chọn đầu tư an tâm với dòng sản phẩm căn hộ “du thuyền” độc đáo với 100% căn đều sở hữu tầm nhìn hướng biển. Căn hộ Vega Alaric còn có thêm dòng sản phẩm Garden Home có ban công lớn được bày trí “sân vườn trên không” và Duo Smart “căn hộ sinh đôi” phù hợp với nhu cầu du lịch theo nhóm bạn hay gia đình vừa tiện nghi, vừa đảm bảo riêng tư.

Nhằm tối ưu chi phí gia tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư, căn hộ “du thuyền” Vega Alaric còn được bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu châu Âu trị giá 400 triệu đồng. Căn hộ Vega Alaric còn được quản lý - vận hành bởi đơn vị quốc tế Absolute Hotel Services - AHS sẽ giúp nhà đầu tư đảm bảo chất lượng vận hành cao nhất và thu hút khách thuê quốc tế đến với Vũng Tàu.

Đại diện đơn vị phân phối chiến lược nhận định, khó có sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng nào như căn hộ Vega Alaric mang đến cho nhà đầu tư sự “thảnh thơi” giữa lúc thị trường còn nhiều biến động. Từ việc hoàn thiện nội thất cho đến khai thác vận hành cho thuê đều được đầu tư chỉn chu và chuyên nghiệp giúp nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm về dòng vốn bỏ ra sẽ mang về nguồn lợi nhuận bền vững.

Chỉ 192 căn, biệt thự biển Serenity mang đến “đặc quyền” thượng lưu cho chủ nhân.

Bên cạnh dòng sản phẩm căn hộ “du thuyền” phù hợp với đại đa số nhà đầu tư, The Maris Vũng Tàu còn sở hữu 192 căn biệt thự biển Serenity cao cấp view biển và view ra Suối nguồn hạnh phúc chạy dọc theo dự án thu hút vượng khí cho gia chủ.. Đặc biệt, các căn biệt thự có diện tích sàn từ 300 - 500m2 với thiết kế phong cách châu Âu sang trọng được xây dựng theo dạng giật cấp. Chính vì vậy, mỗi căn biệt thự đều sở hữu tầm nhìn hướng biển.

Có thể nói, biệt thự biển Serenity tại The Maris Vũng Tàu là sự lựa chọn của nhiều du khách thượng lưu khi cần tìm địa điểm nghỉ ngơi riêng biệt và gần gũi thiên nhiên. Tuy nhiên, chỉ vài bước chân, chủ nhân sẽ được hòa mình vào các hoạt động thể thao biển sôi động hay các lễ hội đầy sắc màu, trải nghiệm các dịch vụ nhà hàng, mua sắm đẳng cấp.

Với phương châm “tiện ích đi trước” đã giúp The Maris Vũng Tàu trở thành điểm đến quen thuộc cho du khách trong thời gian gần đây. Từ đó tạo nên nhu cầu nghỉ dưỡng - giải trí - mua sắm lớn vào những dịp cuối tuần và cả những ngày lễ trong năm. Chính vì vậy, The Maris Vũng Tàu trở thành “bến đỗ” cho “giới nhà giàu” đang tìm kiếm những giá trị bền vững.