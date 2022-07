Top 3 best foods in Vietnam that will tease your taste buds

This is the list of top 3 best foods in Vietnam that any foodaholic should not miss on their vacations to Vietnam.

Vietnamese banh mi - Source: Freepik

Long known worldwide as a popular destination for food lovers, Vietnam and its cuisine truly never disappoint. Not only uniquely delicious, Vietnamese foods are also extremely healthy - a blend of nutritious ingredients and combustible flavors, combining meat and vegetables, rice and broth, and so on. Although they often have a sophisticated way of preparation and cooking, a lot of delicious and famous foods in Vietnam can be easily found in sidewalk eateries, namely pho, banh mi and goi cuon.

Pho

Referring to Vietnam, it is impossible to forget the mention of “pho”, which has been included in the Oxford dictionary as a proper noun. Often eaten for breakfast, for locals it is just a not-too-expensive snack or side dish that almost anyone, of any age, gender or profession can eat anytime and anywhere. Just strolling through the streets, you can easily find a pho shop with a steaming pot of broth and the bowed heads of people slurping their bowls of pho.

Pho is definitely one of the most popular dishes in vietnam - Source: Kenh14

This Vietnamese dish is a combination of white, long and thin rice noodles with a broth made from bones and meat. After the chewy noodles are boiled in hot water, they will be put in a bowl with thinly sliced meat (usually beef) and herbs such as basil, scallions,..., and filled with rich broth. You can ask the owner to add or reduce the herbs, to choose rare or cooked meat … according to your wishes, as well as adding different ingredients yourself. Usually on your table there will be some jars of sauces such as garlic vinegar, chili sauce, soy sauce and fish sauce, a few slices of lemon or kumquats, and a plate of breadsticks (quay).

- Price: 30,000 - 40,000 VND / bowl ($1.32 - 1.76)

Banh mi

In the list of the best foods in Vietnam, it fails not to mention Banh mi - a cheap, rustic food but pursued by many foreign tourists. Banh mi in Vietnam is considered a fast food and often used for breakfast or any light meal of the day. More than being sold in restaurants, banh mi is often found in small roadside stalls, street vendors like bicycles or carts … Walking on the streets in Vietnam in the morning, you will often see people riding motorbikes, sometimes even going by cars, stopping at a roadside banh mi shop and the seller will deliver the product to their hand.

Bread is available in almost every country, even the bread in Vietnam today was originally brought in by the French along with their colonization. It is the alteration in the way the Vietnamese bake bread and the delicious fillings that create the uniqueness of the Banh mi, making this Vietnamese food a famous dish around the world. The ingredients used for the filling vary from region to region, shop from shop, but usually include meat, vegetables, and flavors such as spices and sauces. Meat can be chicken, beef, or pork, in the form of shredded pieces, minced or sausages, shumai, pate, eggs, etc. The vegetables including thinly sliced ​​cucumber, coriander, carrot, onion, and so on bring freshness to Banh mi, while spices and sauces such as soy sauce, chili sauce, mayonnaise, ... bring the savory.

- Price: 15,000 - 30,000 VND / serving ($0.66 - 1.32)

Summer rolls (Goi cuon)

Goi cuon is always in the list of the best foods in Vietnam. Summer rolls are often confused with spring rolls in that both these Vietnamese dishes have fillings rolled up in rice papers. The most noticeable difference is that the summer rolls are eaten fresh right after wrapping the prepared ingredients, while the latter must be deep-fried in oil, and often has a minced filling. Summer rolls are not a main dish in Vietnamese meals, often eaten on their own as an appetizer or with drinks, unlike spring rolls which are often served with rice or vermicelli.

Goi cuon is one of the best things to eat in Vietnam - Source: Freepik

This dish in each region of Vietnam is rolled with many different ingredients, sometimes even the rice paper is made according to different recipes. The ingredients of the filling can be mentioned include vermicelli, some types of meat such as beef, pork, duck, shrimp, fish,... some vegetables such as lettuce, perilla, … When eating, you just need to choose from the prepared ingredients above what you like and put them on the rice paper, roll it all up and dip in the sauce. The dipping sauce is also meticulously made, bringing out all the sweet and spicy, sour and salty flavors from kohlrabi, carrots, vinegar, sugar, garlic, chili, onions, lemon juice, even coconut milk or sticky rice wine.

- Price: 5,000 - 10,000 VND / roll ($0.22 - 0.44)

You may have noticed that a lot of delicious foods in Vietnam can be found anywhere on the street, as street food culture is an outstanding attraction of this country. But not only cuisine, the S-shaped country of Vietnam is also a particularly interesting destination because of its heroic history, unique architecture, majestic landscape and friendly people. To have more preparation if you intend to travel to Vietnam, you can check out LocalTravelIdea - a fairly complete source of information.

About Localtravelidea

- Company: Local Sunshine Co. Ltd

- Address: No. 27 To Vinh Dien Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam

- Website: https://localtravelidea.com

- Fanpage: https://www.facebook.com/localtravelidea

- Gmail: localtravelidea.info@gmail.com

“Bùng nổ” vị giác với #3 món ăn Việt Nam nổi tiếng nhất!

Bánh mì, Phở, Bún chả,... những món ăn Việt Nam đã không còn quá xa lạ với du khách quốc tế. Nhưng để khơi dậy vị giác thì nhất định phải kể tới Top #3 món ăn dưới đây. Hơn nữa, đây đều là những món ăn phổ biến có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu trên mảnh đất hình chữ S xinh đẹp, dù cách nêm nếm gia vị ở mỗi vùng miền có khác nhau đôi chút nhưng tất cả vẫn ngon miễn bàn.

Việt Nam từ lâu đã được biết đến trên toàn thế giới như một điểm đến nổi tiếng của những tín đồ ăn uống, và nền ẩm thực này quả thực không bao giờ làm bạn thất vọng. Không chỉ thơm ngon độc đáo, các món ăn Việt Nam còn cực kỳ tốt cho sức khỏe, hòa quyện giữa các thành phần dinh dưỡng và hương vị quyến rũ của các nguyên liệu như thịt và rau, gạo và nước dùng, v.v. Mặc dù thường có cách chế biến khá cầu kỳ, rất nhiều món ăn ngon và nổi tiếng ở Việt Nam lại có thể dễ dàng tìm thấy được ở các quán ăn vỉa hè như phở, bánh mì và gỏi cuốn.

Phở

Nhắc đến Việt Nam thì không thể không nhắc đến “phở” - món ăn đã được đưa vào từ điển Oxford như một danh từ riêng. Đối với người dân địa phương, phở là một món ăn sáng không quá đắt tiền mà hầu như bất cứ ai, ở độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp nào đều có thể ăn bất cứ lúc nào và ở đâu. Chỉ cần dạo qua các con phố, bạn có thể dễ dàng bắt gặp một quán phở với nồi nước dùng bốc khói nghi ngút và những người cúi đầu xì xụp bên bát phở.

Phở chắc chắn là một trong những món ăn nổi tiếng nhất Việt Nam.

Món ăn Việt Nam này là sự kết hợp của những sợi phở trắng, dài và mỏng với nước dùng ngọt được ninh từ xương và thịt. Sợi phở sau khi luộc qua sẽ được cho vào tô cùng với thịt thái mỏng (thường là thịt bò nhưng cũng có thể dùng thịt gà) và các loại rau thơm như húng quế và hành lá, rồi chan nước dùng đậm đà lên trên. Bạn có thể yêu cầu chủ quán thêm bớt rau thơm, lựa chọn thịt chín hay tái tùy ý, cũng như tự thêm các nguyên liệu khác. Thông thường trên bàn của bạn sẽ có một số lọ nước chấm như dấm tỏi, tương ớt, xì dầu và nước mắm, vài lát chanh hoặc quất, và một đĩa quẩy.

- Giá: 30.000 - 40.000 đồng / bát ($1,32 - 1,76)

Bánh mì

Trong danh sách những món ăn ngon nhất Việt Nam, bánh mì là một cái tên không thể bỏ qua mà dù dân dã, rẻ tiền nhưng được rất nhiều du khách nước ngoài chú ý. Bánh mì Việt Nam được coi là món ăn nhanh và thường dùng cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ trong ngày, nên không hay thấy bày bán trong nhà hàng. Ngược lại, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những quán nhỏ ven đường, những gánh hàng rong bán bánh mì. Trên các con phố ở Việt Nam vào buổi sáng là cảnh tượng quen thuộc của những người đi xe máy, thậm chí là ô tô, dừng lại ở một cửa hàng bánh mì ven đường và được người bán mang tới tận tay.

Bản thân chiếc bánh mì thì có ở hầu hết mọi quốc gia, thậm chí bánh mì ở Việt Nam ngày nay ban đầu cũng do người Pháp mang tới trong thời kỳ đô hộ. Nhưng chính sự thay đổi trong cách nướng bánh và phần nhân thơm ngon đã tạo nên nét độc đáo của Bánh mì, khiến món ăn Việt này nổi tiếng khắp thế giới. Nhân bánh cũng có sự khác nhau giữa các vùng hay các cửa hàng, nhưng thường bao gồm thịt, rau và gia vị, nước sốt.

Thịt có thể là thịt gà, thịt bò, thịt lợn, hoặc xúc xích, xíu mại, pate, trứng,... Các loại rau bao gồm dưa leo xắt mỏng, rau mùi, cà rốt hay hành tây, mang đến sự tươi ngon cho món Bánh mì, trong khi các loại gia vị và nước chấm như xì dầu, tương ớt, sốt mayonnaise thì mang đến sự đậm đà.

- Giá: 15.000 - 30.000 đồng / ổ ($0,66 - 1,32)

Gỏi cuốn

Gỏi cuốn luôn nằm trong danh sách những món ăn ngon nhất Việt Nam, nhưng thường bị nhầm lẫn với nem vì cả hai món ăn này đều có nhân được cuộn trong bánh tráng. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là gỏi cuốn có thể ăn được ngay sau khi gói, trong khi nem thường có phần nhân băm nhỏ còn sống nên phải được chiên ngập dầu. Gỏi cuốn không phải là một món ăn chính trong bữa ăn của người Việt mà được ăn riêng như một món khai vị hoặc ăn kèm như món nhậu, không giống như nem là món mặn thường được ăn cùng với cơm hoặc bún.

Gỏi cuốn là một trong những món ăn ngon nhất Việt Nam

Ở mỗi vùng miền Việt Nam, món ăn này lại sử dụng những nguyên liệu khác nhau, thậm chí có khi ngay phần bánh tráng cuốn cũng đã khác nhau. Nhân gỏi cuốn thường có bún, một số loại thịt (bò, heo, vịt, tôm, cá,...), một số loại rau như xà lách hay tía tô. Khi ăn, bạn chỉ cần chọn những thứ mình thích từ các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, rồi cho vào bánh tráng, cuốn lại và nhúng vào bát nước chấm cũng được pha tỉ mỉ. Hương vị ngon nhất là phải đủ cả chua cay mặn ngọt đến từ su hào, cà rốt, dấm, đường, tỏi, ớt, hành, nước cốt chanh, hay có một số vùng dùng cả nước cốt dừa hay rượu nếp.

- Giá: 5.000 - 10.000 đồng / cuộn ($0,22 - 0,44)

Bạn có thể nhận ra rằng rất nhiều món ăn ngon ở Việt Nam có thể được tìm thấy bất cứ đâu - văn hóa ẩm thực đường phố cũng là một điểm nổi bật của đất nước này. Nhưng không chỉ có ẩm thực, đất nước Việt Nam còn là điểm đến đặc biệt thú vị bởi lịch sử hào hùng, kiến ​​trúc độc đáo, cảnh quan hùng vĩ và con người thân thiện. Để có thêm sự chuẩn bị nếu bạn đang có ý định du lịch Việt Nam, bạn có thể tìm đến LocalTravelIdea - đơn vị chuyên cung cấp thông tin du lịch trải nghiệm Việt Nam đầy đủ & chi tiết nhất.

Giới thiệu về Localtravelidea

- Công ty: Công ty TNHH Nắng Bản Địa - “Having great vacations to Vietnam with Localtravelidea”

- Địa chỉ: Số 27 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Website: https://localtravelidea.com

- Fanpage: https://www.facebook.com/localtravelidea

- Gmail: localtravelidea.info@gmail.com