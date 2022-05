5 học sinh đến từ THPT Châu Thành chinh phục thành công IELTS 7.5

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 3 tháng vừa qua, đã có đến 5 học sinh xuất sắc đến từ THPT Châu Thành chinh phục thành công IELTS 7.5. Điểm chung của năm bạn học sinh trên chính là đều cùng tham gia học tại Tổ chức giáo dục The Forum, và đều cố gắng hết mình trong quá trình học tiếng Anh tại đây.

Cậu học sinh trẻ tuổi Minh Triết và tấm bằng 7.5 IELTS

Tuy chỉ mới học lớp 10, Minh Triết đã xuất sắc đạt mức 7.5 IELTS, một điểm số đủ để bạn xét tuyển vào những trường đại học hàng đầu ở Việt Nam và Quốc Tế. Triết có tư duy tiếng Anh vững chắc, kèm theo thái độ học chăm chỉ và sự nỗ lực hết mình. Chính vì vậy, Triết đã có thể đạt được 7.5 IELTS khi chỉ mới 15 tuổi. Bạn chắc chắn sẽ là tấm gương sáng để các bạn trẻ cùng tuổi có thể theo đuổi những mốc IELTS ấn tượng.

Dương Minh An và tấm bằng IELTS 7.5

Dương Minh Anh sở hữu nền tảng tiếng Anh vững chắc, cùng vốn từ vựng phong phú do quá trình học tiếng Anh từ nhỏ. Tuy nhiên, bạn gặp khó khăn ở kỳ thi IELTS do thời lượng bài thi dài, và các đề thi Viết thường có nhiều bẫy, khó để viết chính xác theo đề. Chính vì vậy, An đã chọn The Forum để đồng hành, và tại đây bạn đã tìm được chiến thuật lý tưởng để có thể vận dụng tối đa nền tảng sẵn có ở môn tiếng Anh theo hướng nâng cao, giúp bạn chinh phục thành công IELTS 7.5.

Hoàng Xuân Bách đã xuất sắc chinh phục IELTS 7.5

Bách sở hữu một giọng nói tiếng Anh đầy năng lượng và có phát âm rất chính xác. Ngoài ra Bách còn có kỹ năng viết rất tốt với nhiều ý tưởng đầy sáng tạo. Chính vì vậy, việc Bách chinh phục được một mức IELTS cao không quá khó đối với bạn. Bạn đã dành thời gian dài năm ngoái khi toàn bộ học viên The Forum phải chuyển sang học Online để tham gia các tiết tự do, và rèn luyện viết với cường độ cao. Từ đó, Bách đã đạt IELTS 7.5 ngay trong lần thi đầu tiên.

Nguyễn Lê Thảo Phương đạt IELTS 7.5

Thảo Phương là một trong những học sinh rất nổi bật tại The Forum chi nhánh Bà Rịa. Bạn có kỹ năng làm bài rất tốt ở phần Đọc và Nghe. Tuy nhiên, bạn có một số khó khăn khi cố gắng đưa hai kỹ năng này vượt lên 7.5. Tại The Forum, Thảo Phương đã nỗ lực hoàn thiện kỹ thuật giải đề của mình bằng việc áp dụng chiến lược Đọc được giảng dạy riêng biệt tại The Forum từ những giáo viên sở hữu điểm tuyệt đối ở hai kỹ năng này. Chính vì vậy, Thảo Phương đã chinh phục những điểm số ấn tượng ở hai kỹ năng Đọc và Nghe, nhờ vậy Phương đạt 7.5 IELTS.

Ngô Thị Mỹ Duyên đạt IELTS 7.5

Mỹ Duyên là một trong những học sinh theo học bền bỉ ở The Forum từ những ngày đầu tiên. Duyên không chỉ chăm chỉ, mà còn có khả năng xuất sắc trong ngôn ngữ. Bạn siêng năng tham gia các lớp học theo mô hình University Lecture của The Forum mà ở đó học sinh được tham gia đến 40 buổi học tự chọn mỗi tuần theo các kỹ năng khác nhau. Chính vì vậy, không quá khó để hiểu tại sao Duyên có thể đạt IELTS 7.5 ngay lần thi đầu tiên.

Hiện nay, chứng chỉ IELTS đang ngày càng trở nên quan trọng hơn, và đã trở thành một phần không thể thiếu của quy trình tuyển sinh đại học ở Việt Nam và Quốc Tế. Chính vì vậy, năm bạn trẻ đến từ THPT Châu Thành sẽ là những tấm gương sáng và động lực để nhiều bạn học sinh tỉnh nhà có thể mạnh dạn theo đuổi con đường chinh phục một tấm bằng IELTS ưng ý.