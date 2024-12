Gần Tết, vi phạm nồng độ cồn nhiều hơn

Dịp cuối năm là thời điểm nhiều công ty, đơn vị, gia đình... tổ chức tiệc, do đó tình trạng người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn cũng có dấu hiệu gia tăng.

Lực lượng CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa ghi hình quá trình kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Kịch khung sau tiệc chia tay

Tối thứ Hai (9/12), Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Bà Rịa phối hợp với Công an phường Phước Nguyên (TP.Bà Rịa) lập chốt kết hợp tuần tra lưu động tại trung tâm thành phố.

Khoảng 20 giờ, ông T.Q.T. (ngụ xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Điện Biên Phủ (phường Phước Nguyên) thì bị tổ tuần tra ra hiệu dừng xe, yêu cầu đo nồng độ cồn.

Qua kiểm tra, CSGT thông báo ông T. vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung. Nhìn vào máy đo nồng độ cồn báo mức 0,492mg/lít khí thở, ông T. giải thích chỉ uống 6-7 lon bia nên nghĩ rằng khung phạt nhẹ.

Ông T. nói: "Nay làm tiệc chia tay người nhà cuối năm về quê nên tôi có uống ít bia rồi tranh thủ chạy về sớm, không nghĩ sẽ bị xử phạt mức kịch khung".

Tương tự, khoảng 22 giờ 30 phút, khi ca trực sắp kết thúc, ông T.D.S. (ngụ TP.Bà Rịa) điều khiển xe mô tô qua chốt thì bị kiểm tra, phát hiện vi phạm nồng độ cồn mức 0,576 mg/lít khí thở. Tại đây, ông S. thừa nhận đã uống khoảng nửa lít rượu.

"Tôi thi thoảng mới nhậu, tôi biết chạy xe mà sử dụng bia rượu là sai, nhưng cuối năm thì nên thông cảm cho nhau. Không có xe máy thì tôi không có phương tiện đi làm", ông S. giải thích. Qua sự hướng dẫn và giải thích của lực lượng CSGT, ông S. đồng ý ký vào biên bản, chờ người nhà đến chở về.

Đến khuya cùng ngày, qua tuần tra bao quát khu vực trung tâm TP.Bà Rịa, tổ công tác đã xử lý 13 trường hợp xe mô tô, xe ô tô vi phạm trật tự ATGT, trong đó 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tăng cường tuần tra dịp cuối năm

Trò chuyện với phóng viên, một cán bộ CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa cho rằng, tình hình vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn trong vài tháng qua đang giảm, thậm chí có ca trực vào những ngày đầu tuần không phát hiện vi phạm cồn.

Nhưng vào dịp cuối năm, các buổi tiệc càng nhiều thì tình trạng người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn sẽ có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, tổ công tác sẽ siết chặt tuần tra, kiểm soát trên địa bàn trong thời gian tới.

Trung tá Trần Thanh Lộc, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP.Bà Rịa, đơn vị đã triển khai xử lý vi phạm nồng độ cồn theo đúng kế hoạch, bao quát địa bàn. Nhằm bảo đảm tính khách quan, Tổ công tác còn sử dụng điện thoại hoặc camera giám sát để ghi lại trong quá trình phát hiện, xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

Theo Trung tá Trần Thanh Lộc, từ đầu năm đến nay, Đội đã phát hiện, xử lý hơn 2.650 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ước tính số tiền xử phạt hơn 15 tỷ đồng. Riêng trong tháng 11 vừa qua, Đội đã xử phạt 200 trường hợp, trong đó có 1 ô tô và 199 xe mô tô, ước tính số tiền xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Đồng thời, thực hiện theo phương châm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm" trong xử lý vi phạm giao thông, Đội CSGT-TT TP.Bà Rịa đã lập biên bản, gửi thông báo vi phạm nồng độ cồn về đơn vị công tác đối với 20 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong năm 2024.

Trung tá Trần Thanh Lộc nói: "Dịp cuối năm, lực lượng CSGT TP.Bà Rịa sẽ tăng cường ra quân tuần tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT đối với các nhóm nguyên nhân chính dẫn đến TNGT, trong đó có nồng độ cồn. Chúng tôi cũng đề nghị người dân chấp hành quy định khi tham gia giao thông, đã uống rượu bia thì không lái xe".

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN