Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông lưu động tổ tuần tra Đội CSGT và Trật tự (Công an TP.Vũng Tàu) đã phối hợp bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản.

Ngày 11/12, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ Nguyễn Khánh D. (SN 1982, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng D. tại cơ quan công an.

Trước đó, D. lẻn vào nhà 179 Phước Thắng, phường 12, phát hiện 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 7Plus để trên bàn trong phòng khách nên trộm bỏ vào túi quần rồi tẩu thoát. Đúng lúc này, anh T. (chủ nhà) đi chợ về phát hiện D. đang từ nhà mình đi ra nên yêu cầu dừng lại.

Tuy nhiên, D. bỏ chạy về hướng bùng binh Cửa Lấp. Anh T. sử dụng xe máy đuổi theo, đến khu vực bãi đất trống cạnh số 22 Chi Lăng, phường 12, thì D. chạy vào khu rừng cây gần đó.

Lúc này, tổ tuần tra, kiểm soát lưu động Đội CSGT và Trật tự do Thượng úy Nguyễn Ngọc Anh làm tổ trưởng tuần tra đến khu vực trên thì nghe tiếng tri hô “trộm” của người dân. Sau đó, tổ tuần tra phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường 12 và người dân bao vây bắt được đối tượng D. giao công an xử lý.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN