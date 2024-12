Va chạm với xe tập lái, 2 người bị thương; Tàng trữ trái phép chất ma túy...

Va chạm với xe tập lái, 2 người bị thương

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 06+00 QL55, ấp An Hoà, xã An Ngãi (huyện Long Điền). Trước đó, xe ô tô tập lái BKS 72A-515… do ông N.T.G. (SN 1982, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên QL55 theo hướng TP.Bà Rịa đi Đất Đỏ. Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72K3-953… do em N.H.A.T. điều khiển, phía sau chở em L.N.P.N. (cùng SN 2009, cùng trú TP.Bà Rịa) lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, em T. và N. bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Long Điền điều tra làm rõ. (Trí Bình)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 9/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại hẻm 136 Bạch Đằng (phường 5). Tại địa điểm trên, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang N.V.K. (SN 1984, trú tỉnh Kiên Giang) và S.H.B. (SN 1975) đang có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp. (Lê Nguyễn)

Trộm xe máy

Ngày 9/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông Đ.A.Q. (SN 1972, trú huyện Long Điền) dựng xe máy BKS 72F1-27… tại KP.Kim Hải (phường Kim Dinh), để đi cắt cỏ thì bị kẻ gian lấy trộm. (Nguyễn Văn)

Giả danh cán bộ để lừa đảo

Ngày 9/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ giả danh cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình bày của bị hại, bà P.T.K.L. (SN 1953, trú TP. Bà Rịa) bị các đối tượng gọi điện giả danh là công an, viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. (Trí Nhân)