Xử lý 2 mẹ con trộm xe máy; Lên mạng vay tiền, người phụ nữ bị lừa hơn 1,3 tỷ đồng

Xử lý 2 mẹ con trộm xe máy

Ngày 10/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý L.T.T.M. (SN 1975, trú phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) và con trai là D.T.L. (SN 1992) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, bà M. đi bộ đến trước nhà tại hẻm 111 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam thì phát hiện xe máy BKS 89B1-502… của anh N.T.T. (SN 1994, trú phường Thắng Tam) không người trông coi nên dắt về nhà rồi cùng L. cất giấu. Sau đó, L. sử dụng BKS 55P6-19… dán đè lên BKS 89B1-502… rồi điều khiển xe đến cửa hàng xăng dầu trên đường Hoàng Hoa Thám thì bị anh T. đang đổ xăng tại đây phát hiện báo công an bắt giữ. (Trí Nhân)

Lên mạng vay tiền, người phụ nữ bị lừa hơn 1,3 tỷ đồng

Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, bà V.T.Đ.D. (SN 1976, trú huyện Châu Đức) lên mạng Facebook tìm người vay tiền và làm quen với tài khoản tên “Dương Quốc Cường”. Đối tượng hướng dẫn bà D. đóng phí để làm hồ sơ vay tiền. Bà D. làm theo hướng dẫn và đã chuyển số tiền hơn 112 triệu đồng cho đối tượng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng cắt liên lạc với bà D. Sau đó, bà D. tiếp tục dùng Facebook liên lạc với nhiều đối tượng khác nhờ người lấy lại số tiền trên. Bà D. làm theo hướng dẫn của các đối tượng và chuyển tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền bà D. phát hiện bị lừa nên đến công an trình báo. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 10/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại hẻm 1007 đường 30/4, phường 11. Tại địa điểm trên, lực lượng chức năng bắt quả tang V.V.B. (SN 1998, trú tỉnh Nghệ An) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Công an huyện Long Điền cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt Nguyễn Hoàng Tiền (SN 2003, trú huyện Long Điền) theo quyết định truy nã ngày 23/8/2024 của Công an huyện Long Điền về tội gây rối trật tự công cộng. (Lê Nguyễn)

Môi giới mại dâm

Ngày 10/12, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý Đ.T.K.T. (SN 1988, trú xã Hòa Long, TP.Bà Rịa), V.T.L. (SN 1977, trú tỉnh Kiên Giang) về hành vi môi giới mại dâm xảy ra tại khách sạn C.Đ.X., khu dân cư số 5. (Sơn Khê)