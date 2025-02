Tổ chức xuất ngũ cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân

Ngày 8/2, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định xuất ngũ cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2025.

Các chiến sĩ được xuất ngũ trong đợt này là các công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2023. Trong 2 năm phục vụ tại ngũ, các chiến sĩ đã tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, huy động vào các nhiệm vụ chung của Công an tỉnh như diễn tập phòng chống khủng bố, đánh bắt con tin; công tác phòng cháy chữa cháy, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao...do Bộ Công an, Công an tỉnh, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài lực lượng tổ chức.

Lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định xuất ngũ cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân.

100% chiến sĩ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhiều cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác, cũng như hoạt động văn hoá thể dục thể thao. Qua đó, 42 chiến sĩ được kết nạp vào Đảng, trên 70 lượt chiến sĩ được các cơ quan, đơn vị tặng giấy khen về công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, văn hoá, thể dục thể thao; 8 chiến sĩ đã trúng tuyển vào các trường Công an Nhân dân năm 2024.

​ Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HẢI