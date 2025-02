Đánh nhau tại quán karaoke; Mất trộm máy pha cà phê

Đánh nhau tại quán karaoke

Ngày 7/2, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sở xử lý vụ đánh nhau xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn. Trước đó, nhóm 5 người gồm C.Q.S. (SN 1997), H.P.H. (SN 1993), N.V.S. (SN 1994), P.V.N. (SN 1985) và 1 người khác đến quán karaoke D.B. (KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân) để hát.

Lúc này, tại quán có nhóm khác gồm: Đ.N.P. (SN 1995), N.N.A. (SN 1996), N.H.H. (SN 1993, cùng trú TX.Phú Mỹ) và H.T.N. (SN 1983, trú tỉnh Đồng Nai) và 3 người khác đang hát. Trong lúc thanh toán tiền, 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, chị N.T.T.T. (SN 2005) nhân viên trong quán can ngăn thì bị N.N.A. đánh. Sau khi thấy lực lượng công an đến, 2 nhóm lên xe bỏ chạy. (Nguyễn Văn)

Mất trộm máy pha cà phê

Ngày 7/2, Công an huyện Long Đất lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh N.M.T. (SN 1990, trú TP.Vũng Tàu) đến chợ Phước Lâm (xã Phước Hưng, huyện Long Đất) để buôn bán sau Tết thì phát hiện 2 ổ khóa ki ốt bị cắt. Qua kiểm tra, anh T. phát hiện bị mất 1 máy pha và 1 máy xay cà phê. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 7/2, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại Tỉnh lộ 328, thuộc ấp 1, xã Hòa Hưng, Công an xã Hòa Hưng, bắt quả tang N.V.T. (SN 1979, trú huyện Châu Đức) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)

Va chạm xe ô tô, 1 người tử vong tại chỗ

Đó là vụ TNGT tại Tỉnh lộ 44A, ấp An Thạnh, xã Tam An (huyện Long Đất). Theo hồ sơ, xe ô tô do ông N.V.T. (SN 1977, trú tỉnh Kiên Giang) điều khiển hướng Long Hải đang đậu sát lề đi vệ sinh thì xe mô tô do anh T.T.H. (SN 2006, trú huyện Long Đất) điều khiển lưu thông cùng chiều tông vào đuôi xe. Hậu quả, anh H. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Long Đất điều tra làm rõ. (Trí Bình)