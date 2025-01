An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững

Ngày 8/1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2024.

Trong năm qua, Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm ANTT phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa bàn. Qua đó, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và chính sách an dân của địa phương.

Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm 8%, tỷ lệ điều tra đạt 83,5%. Riêng án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra đạt tỷ lệ 93,8%. Không để xảy ra các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động phức tạp… Số vụ TNGT giảm cả 3 tiêu chí (giảm 11% vụ, giảm 16% số người chết và giảm 17% số người bị thương)…

TRÍ NHÂN