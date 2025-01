Trộm cắp tài sản; Cướp điện thoại...

Trộm cắp tài sản

Ngày 7/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý L.H.M. (SN 1969, trú TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực công viên Bãi Trước. Tại địa điểm trên, M. trộm 1 túi nilon bên trong có 1 ĐTDĐ và 1 đồng hồ Rolex của ông P.V.T. (SN 1943, trú TP.Vũng Tàu) thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. (Nguyễn Văn)

Cướp điện thoại

Ngày 7/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý T.H.N. (SN 2010, trú tỉnh Hậu Giang), N.V.T. (SN 2010) và N.T.Đ. (SN 2010, cùng trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, 3 đối tượng trên đi trên 1 chiếc xe gắn máy BKS 60K5-77… đến cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn TX.Phú Mỹ do anh H. làm chủ. Khi đến nơi, T. và Đ. ở ngoài cảnh giới, còn N. đi vào cửa hàng dùng dao tấn công anh H. gây thương tích rồi cướp 3 ĐTDĐ. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 7/1, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại KP.Thạnh Sơn (TT.Phước Bửu), Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang N.B.Q.H. (SN 2006, trú TP.Vũng Tàu) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng cuộn chặt bên trong có chất kết tinh màu trắng (đối tượng khai là ma túy tổng hợp dạng khay), 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 4 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. (Trí Nhân)

Tàng trữ pháo nổ

Ngày 7/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ hàng cấm xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an thị xã phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu bắt quả tang N.T.Q. (SN 1998, trú TX.Phú Mỹ) đang tàng trữ 6 khối hình hộp nghi là pháo hoa nổ tại khu vực đường Nguyễn Huệ (KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ). (Phước An)