Phớt lờ quy định pháp luật, vô tư rao bán pháo hoa

Theo quy định, chỉ có tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiện nay, pháo hoa lại được nhiều người rao bán trái phép.

Pháo hoa là sản phẩm kinh doanh có điều kiện. Do đó, người dân chỉ mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Rao bán pháo hoa trên mạng

Gõ từ khóa “Pháo hoa Bộ Quốc phòng” vào ô tìm kiếm trên mạng xã hội, nhiều bài viết rao bán pháo hoa ngay lập tức được hiển thị.

Trong vai người có nhu cầu mua pháo hoa, phóng viên được tài khoản Facebook L.T.P. giới thiệu, mình có bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng, an toàn, hợp pháp, đẹp lung linh.

Tương tự, khi được phóng viên hỏi, một số chủ tài khoản rao bán pháo hoa trên mạng đều khẳng định, pháo hoa họ bán do Bộ Quốc phòng sản xuất nên đảm bảo về tính hợp pháp, an toàn cho người sử dụng. Chỉ cần đặt mua, sản phẩm sẽ được gửi đến tận nhà.

Còn tại một cửa hàng tạp hóa trên đường 30/4 (TP.Vũng Tàu), chủ cửa hàng cho biết có sẵn tất cả các loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Thượng tá Đặng Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh cho biết, việc các cá nhân không có giấy phép kinh doanh nhưng lại sử dụng các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Tiktok... để bán pháo hoa là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng. Đặc biệt, việc tích trữ pháo hoa trái phép tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng chống cháy nổ.

“Thời gian tới, lực lượng công an sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân mua bán trái phép pháo hoa qua mạng xã hội. Người dân nếu có nhu cầu sử dụng pháo hoa của Bộ Quốc phòng cần đến trực tiếp các cửa hàng đã được cấp phép để được bán đúng giá, đúng chất lượng. Ngoài ra, khi phát hiện các trường hợp mua bán pháo hoa trái phép, bán cao hơn so với giá niêm yết hoặc bán pháo lậu, pháo cấm, người dân hãy thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng”, Thượng tá Đặng Trung Hiếu nói.

Có thể bị phạt 10 - 15 triệu đồng

Luật sư Nguyễn Thị Ưng, Trưởng Văn phòng luật sư Châu Giang, Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay: hành vi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh sẽ bị phạt tiền 10 - 15 triệu đồng (quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 6, Nghị định 98/2020/NĐ-CP, ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng).

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 7 cửa hàng được Cục C06 Bộ Công an cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh pháo hoa, gồm: Địa điểm kinh doanh số 1: Tổ 9, KP Phước Lập, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ; Địa điểm kinh doanh số 2: Số 944/22 đường 30/4, phường 11, TP.Vũng Tàu; Địa điểm kinh doanh số 3: Số 776, đường Nguyễn Tất Thành, KP Hải Tân, TT. Long Hải, huyện Long Đất; Địa điểm kinh doanh số 4: Số 106/2, ấp Tân Lập, xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất; Địa điểm kinh doanh số 5: Số 8, đường Ngô Tất Tố, phường 9, TP.Vũng Tàu; Địa điểm kinh doanh số 7: Số 218, tỉnh lộ 44A, KP Long Hiệp, TT. Long Điền, huyện Long Đất; Địa điểm kinh doanh số 9: Số 254, QL55, KP Thạnh Sơn, TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.

Trường hợp hành vi buôn bán hàng cấm có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Điều 190, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

“Ngoài ra, việc sản xuất, kinh doanh, mua bán pháo hoa còn được quy định tại Luật Đầu tư 2020; Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo”, Luật sư Nguyễn Thị Ưng thông tin thêm.

Bài, ảnh: MẠNH VŨ