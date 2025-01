Tuần tra phát hiện đối tượng vi phạm về ma túy

Ngày 8/1, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều ra đối với L.V.V. (SN 1987, chỗ ở TP.Vũng Tàu) vi phạm về ma túy.

Trước đó, tổ Cảnh sát Trật tự-113 (Công an TP.Vũng Tàu) gồm: Đại úy Bùi Mạnh Hồng, Đại úy Đào Xuân Bách, Thiếu tá Trần Thanh Hải và Binh nhất Cảnh sát Cơ động Đặng Văn Khiêm tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường 3, TP.Vũng Tàu) thì phát hiện 1 đối tượng vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại, nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Xe máy đối tượng V. điều khiển bỏ chạy khi được yêu cầu dừng kiểm tra.

Đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng truy đuổi đến đường Tạ Uyên (phường 3) thì đối tượng ném 1 túi nilon màu đen vào vỉa hè và bị tổ tuần tra khống chế. Kiểm tra bên trong túi nilon màu đen công an phát hiện có nhiều túi nilon nhỏ bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt nghi là ma túy.

Tang vật đối tượng V. ném vào vỉa hè nghi là ma túy bị công an thu giữ.

Sau đó, đối tượng và tang vật được đưa về giao Công an phường 3 xử lý. Qua test nhanh lực lượng chức năng phát hiện đối tượng dương tính với ma túy đá và heroin.

Tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là L.V.V. Trước đó, V. đã bị Công an phường 5, đưa đi cai nghiện bắt buộc về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN