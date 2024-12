Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 27/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, chị Đ.H.L.A. (SN 2001, trú TP.Vũng Tàu) nhận được cuộc gọi từ số 0325416772 của một người đàn ông thông báo có đơn hàng 15 ngàn đồng cần giao. Chị A. chuyển khoản số tiền trên qua ứng dụng momo đến số tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Sau đó, một người khác sử dụng số điện thoại trên gọi hướng dẫn và gửi link cho chị A. hủy thông tin đã đăng ký thành viên “giao hàng tiết kiệm”. Chị A. làm theo hướng dẫn và đã chuyển khoản 3 lần với tổng số tiền hơn 75 triệu đồng. Nghi ngờ bị lừa nên chị A. đến cơ quan công an trình báo. (Nguyễn Văn)

Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 27/12, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý L.H.P. (SN 1977, trú huyện Đất Đỏ) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho 3 đối tượng khác tại căn nhà không số thuộc KP.Phước Trung, TT.Đất Đỏ. Tang vật thu giữ, 1 bộ sử dụng ma túy bên trong chứa ma túy. (Sơn Khê)

*Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý N.T.B.N. (SN 1993, trú huyện Côn Đảo) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Tạ Uyên, khu dân cư số 3. Tang vật thu giữ, 2 gói ma túy đá. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ hàng cấm

Ngày 27/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ hàng cấm xảy ra tại đường hẻm thuộc tổ 12, ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng. Trước đó, Công an xã Phước Hưng, bắt quả tang B.T.D. (SN 1984, trú tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ô tô BKS: 69A-113… có hành vi tàng trữ 2 bệ pháo hoa, mỗi bệ 100 ống (3,5kg/bệ), 5 túi pháo nổ, hình tròn (100 viên/túi, tổng trọng lượng 2,3kg). (Phước An)

Tìm chủ tài sản

Quá trình điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra ngày 15/12/2024, tại phường 4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, đang tạm giữ 1 xe máy có đặc điểm sau: Hiệu Jupiter, biển kiểm soát: 38P1-071.02, Số khung: RLCJ5B950-CY139049; Số máy: 5895-139049. Ai là chủ tài sản trên, liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, hoặc cán bộ thụ lý Nguyễn Văn Hòa, SĐT: 0988.341.875) để làm việc.