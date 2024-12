Bị đâm tại quán cà phê; Buôn bán pháo hoa nổ trái phép

Bị đâm tại quán cà phê

Ngày 26/12, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại quán X.C. (thôn Phước An, xã Đá Bạc), anh Đ.K.T. (SN 1992, trú huyện Châu Đức) bị đối tượng tên thường gọi “chó” dùng kéo đâm gây thương tích ở lưng. (Nguyễn Văn)

Buôn bán pháo hoa nổ trái phép

Ngày 26/12, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ buôn bán pháo hoa nổ xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Công an huyện Xuyên Mộc tuần tra đến đoạn đường thuộc ấp Phú Quý, xã Hòa Hiệp thì phát hiện H.Đ.H. (SN 2004, trú huyện Xuyên Mộc) đang vận chuyển 10 bệ pháo hoa nổ (loại 49 ống, trọng lượng khoảng 15kg) đi bán. Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, N.S.L. (SN 1988, trú huyện Xuyên Mộc) là đối tượng cung cấp pháo cho H. Tiến hành khám xét nơi L. cất giấu pháo, Công an huyện Xuyên Mộc thu giữ 37 bệ pháo cùng loại nêu trên (trọng lượng khoảng 65,4kg). (Lê Nguyễn)

Va chạm với xe ô tô, người đàn ông tử vong tại chỗ

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km 53+100 QL51, thuộc thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa (TX.Phú Mỹ). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 72D1-442… do anh N.V.Đ. (SN 1998, trú TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên QL51 theo hướng TP.Bà Rịa đi TX.Phú Mỹ. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe ô tô chở xăng dầu BKS 86C-059… do ông H.T.T. (SN 1971, trú tỉnh Bình Thuận) điều khiển đang đỗ phía bên phải cùng chiều với xe mô tô lưu thông. Hậu quả, anh Đ. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TX.Phú Mỹ điều tra làm rõ. (Trí Bình)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 26/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Hòa Long và Công TP.Bà Rịa bắt quả tang L.T.K.P. (SN 1988, trú huyện Châu Đức) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng trọ ở tổ 13, ấp Bắc 2 (xã Hòa Long). Tang vật thu giữ 1 gói ma túy đá. (Sơn Khê)