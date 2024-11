Trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh

Công an phường Long Tâm (TP.Bà Rịa) vừa phối hợp Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm trên địa bàn tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng”. Đây là một trong những hoạt động mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật cho HS.

Học sinh trả lời câu hỏi về kiến thức pháp luật tại cuộc thi.

Được tổ chức dưới hình thức thi đấu loại trực tiếp, “Rung chuông vàng” tạo không khí hào hứng ngay từ phút đầu với sự tham gia của 100 HS tranh tài và sự cổ vũ của gần 1.400 HS, GV. Các em tự tin trả lời các câu hỏi pháp luật về giao thông, an ninh mạng, phòng chống ma túy và những vấn đề gần gũi liên quan đến học đường.

Em Vũ Nguyễn Thiên Bảo, HS lớp 11A1 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, cuộc thi giúp em có thêm kiến thức về luật giao thông và cách xử lý tình huống nguy hiểm trên mạng xã hội.

Không chỉ là một cuộc thi kiến thức đơn thuần, “Rung chuông vàng” còn là dịp để HS bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Em Võ Phương Đoan Đoan, lớp 11A6, HS đạt giải Nhất của hội thi, nói: “Rung chuông vàng là sân chơi thú vị để chúng em cổ vũ nhau và xây dựng tinh thần đồng đội, đoàn kết tập thể. Đồng thời hiểu rõ hơn về trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp luật”.

Theo cô Võ Thị Ngọc Bích, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, “Rung chuông vàng” là hình thức giáo dục pháp luật rất hiệu quả. Câu hỏi được xây dựng sát thực tế, dễ nhớ, dễ hiểu giúp HS ứng dụng được ngay trong cuộc sống, từ đó có ý thức bảo vệ bản thân và tuân thủ pháp luật tốt hơn.

Trung tá Hà Anh Đức, Trưởng Công an phường Long Tâm cho biết, ngoài cuộc thi “Rung chuông vàng”, thời gian qua, Công an phường còn phối hợp với 4 trường học trên địa bàn tổ chức giao lưu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hình sự, hành chính, giao thông, PCCC, phòng chống ma túy, bạo lực học đường. Công an phường còn triển khai nhiều hoạt động như: phát tờ rơi, giao lưu, tọa đàm với mong muốn lan tỏa thông tin pháp luật đến từng gia đình và HS.

Bằng việc không ngừng đổi mới và sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật, Công an phường Long Tâm đang từng bước xây dựng mô hình công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Thời gian qua, trên địa bàn phường không xảy ra tội phạm tệ nạn, bạo lực học đường. “Công tác tuyên truyền pháp luật phải thực hiện thường xuyên và sáng tạo. Khi người dân, đặc biệt là các em HS hiểu biết, có ý thức tuân thủ pháp luật, xã hội sẽ an toàn và văn minh hơn”, Trung tá Hà Anh Đức khẳng định.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG