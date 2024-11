Thanh tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống ma túy

Ngày 19/11, Thanh tra Công an tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy đối với các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.

Tại hội nghị, Thanh tra Công an tỉnh đã công bố quyết định về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022, đến hết tháng 6/2024, đối với: Sở LĐTB và XH; Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh); UBND và Công an TP.Bà Rịa, UBND và Công an huyện Xuyên Mộc cùng 6 UBND cấp xã thuộc 2 địa phương nói trên.

Cơ quan thanh tra cũng đã phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung và thời hạn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra theo quy định của pháp luật; thống nhất lịch làm việc tại các đơn vị và một số nội dung khác phục vụ công tác thanh tra.

