Giả danh công an lừa đảo; Tàng trữ trái phép chất ma túy

Giả danh công an lừa đảo

Ngày 18/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Thông tin ban đầu cho biết, ông N.H. (ở TX.Phú Mỹ) nhận được điện thoại từ số 0345.813.943 của một người lạ tự xưng là Đại úy Nguyễn Thanh Tùng (cán bộ thuộc Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). Người này nói, ông H. đang liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy và rửa tiền. Để chứng minh sự trong sạch, Tùng yêu cầu ông H. chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Ông H. đã chuyển cho Tùng 3 lần với tổng số tiền 450 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 18/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý P.N.S. (SN 1995, ở phường 5, TP.Vũng Tàu) và T.C.C.D. (SN 2001, TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu vực trước tòa nhà The Sóng (đường Thi Sách, phường Thắng Tam), Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang 2 đối tượng trên đang tàng trữ 1 gói nilon hàn kín bên trong có chất kết tinh màu trắng (đối tượng khai là ma túy dạng đá). (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 18/11, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, L.H.T. (SN 1997), L.N.T. (SN 1991, cùng trú xã Bưng Riềng) đang ở xưởng gỗ tại ấp 4 (xã Bưng Riềng) thì N.T.T. (SN 1987), L.P.M.T. (SN 2006, trú huyện Xuyên Mộc) cùng một số đối tượng khác đến gặp để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, L.H.T. bị L.P.M.T. dùng hung khí (nghi là điếu cày) đánh gây thương tích ở đuôi mắt trái; L.N.T. bị các đối tượng khác dùng đồ nghề làm mộc ném gây thương tích ở gò má trái. (Nguyễn Văn)

Điều tra vụ người phụ nữ bị đánh gây thương tích

Ngày 18/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ người phụ nữ bị người đàn ông đánh gây thương tích. Trước đó, chị M.C.V. (SN 1995, xã An Ngãi, huyện Long Điền) điều khiển xe mô tô đến đoạn đường cánh đồng lúa thuộc ấp Đồng Trung (xã An Nhứt) thì bị T.C.T. (SN 1991, trú tỉnh Bạc Liêu) chặn đầu xe rồi dùng tay đánh nhiều cái vào mặt gây thương tích. (Phước An)