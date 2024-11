Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo; Vận động đối tượng truy nã đầu thú...

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo

Ngày 19/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị D. (SN 1990, trú tỉnh Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, qua giới thiệu bà N.T.K.T. (SN 1982), bà N.T.H.N. (SN 1984), ông V.H.V. (SN 1990, cùng trú TP.Vũng Tàu) và ông N.V.T. (SN 1988, trú huyện Xuyên Mộc) biết và nhờ bà D. hỗ trợ làm thẻ tín dụng và cấp khoản vay tại ngân hàng VP Bank. Do tin tưởng nên bà T., bà N., ông V. và ông T. đã đặt cọc cho bà D. nhiều lần với tổng số tiền là 165 triệu đồng. Sau đó, bà D. hẹn khách hàng đến ngân hàng VPBank tại TP.Hồ Chí Minh để giải ngân. Tuy nhiên, mọi người đến nơi thì không có hồ sơ của khách hàng. Qua tìm hiểu, các ông, bà trên biết bà D. không phải là nhân viên ngân hàng VPBank nên đến công an trình báo. (Phước An)

Một phụ nữ bị đẩy ngã chấn thương

Ngày 19/11, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ 1 phụ nữ bị đẩy té xuống đường chấn thương. Trước đó, bà B.T.S. (SN 1968, chỗ ở TT.Long Điền, huyện Long Điền) và bà T.A.D. (SN 1983, trú tỉnh Lâm Đồng) xảy ra mâu thuẫn về diện tích buôn bán tại chợ Bà Rịa. Sau đó, bà D. gọi chồng là ông Đ.T.G. (SN 1982, trú TP.Bà Rịa) đến để giải quyết. Trong quá trình tranh cãi, bà S. và ông G. giằng co qua lại. Ông G. có hành vi đẩy bà S. té xuống mặt đường bị chấn thương ở lưng. (Nguyễn Văn)

Vận động đối tượng truy nã đầu thú

Ngày 19/11, Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã vận động đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Yến (SN 1981, trú tỉnh Sóc Trăng) theo quyết định truy nã ngày 23/4/2024, của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) ra đầu thú. Hiện Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng Yến cho Công an huyện Trần Đề xử lý theo quy định. (Sơn Khê)