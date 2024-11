Kiểm tra hoạt động lực lượng phòng cháy chuyên ngành

Trong 2 ngày (30-31/10), Đoàn công tác của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) do Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành tại Công an tỉnh.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công an tỉnh.

Đoàn công tác đã nghe báo cáo và kiểm tra công tác tham mưu triển khai thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành của Công an tỉnh; kiểm tra thực tế tại 3 đội PCCC chuyên ngành thuộc KCN Phú Mỹ 3, KCN Sonadezi Châu Đức và Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina.

Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được của Công an tỉnh trong công tác triển khai thực hiện các quy định pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an. Trong đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành của các cơ sở.

Các cơ sở đã có sự quan tâm trong việc tổ chức, duy trì hoạt động, lập hồ sơ quản lý đội PCCC chuyên ngành và đầu tư, mua sắm, trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và CNCH theo quy định.

Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận những kiến nghị, đề xuất của các cơ sở.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN - THÀNH TRUNG