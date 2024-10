Phòng cháy chữa cháy: Có kỹ năng mới an toàn

Để mỗi người dân là một chiến sĩ tham gia phòng cháy chữa cháy (PCCC) thì công tác tuyên truyền, trang bị kỹ năng PCCC, thoát nạn, cứu nạn đóng vai trò quan trọng, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có cháy, nổ xảy ra.

Người dân trải nghiệm thoát hiểm bằng dây thả chậm.

Trang bị kỹ năng phòng cháy, thoát hiểm

Buổi sáng ngày cuối tuần, sân chung cư GateWay, Khu đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) trở nên sôi động khi hàng trăm người tập trung tham gia tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

8 giờ 30 phút, buổi tuyên truyền bắt đầu. Tại một góc sân, Trung tá Nguyễn Trường Giang, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) giới thiệu cho người dân về công năng, cách sử dụng trang thiết bị về PCCC như: mặt nạ chống độc, dây thả chậm, kìm, máy cắt…; hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ, cách thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở, chung cư và những nơi tập trung đông người.

Sau đó, người dân trực tiếp trải nghiệm và thực hành các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn như: di chuyển thoát nạn trong môi trường có khói và khí độc; xử lý tình huống trong không gian hạn chế, sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa; di chuyển người bị nạn, rải vòi chữa cháy, phun nước tiêu điểm, sơ cứu người bị thương và cứu người bị nạn từ trên cao bằng xe thang.

Bà Nguyễn Thị Nhâm (người dân chung cư GateWay) cho biết, bà đã tham gia nhiều buổi tuyên truyền PCCC tại chung cư. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bà được trực tiếp trải nghiệm đu dây thoát nạn từ trên cao. “Chúng tôi ở chung cư nên việc trang bị kỹ năng thoát nạn phù hợp với thực tế là rất cần thiết để có thể xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra”, bà Nhâm nói.

Tại một góc sân khác mọi người được trải nghiệm ngồi xe thang chữa cháy nhà cao tầng. Ông Trần Công Hoàng cho hay: “Đây là lần đầu tiên tôi được đứng trên xe thang nhìn toàn cảnh nơi mình sinh sống. Tôi cũng cảm nhận được sự vất vả, khó khăn của cán bộ, chiến sĩ PCCC khi đứng trên xe thang để chữa cháy từ trên cao”.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) giới thiệu công năng các trang thiết bị PCCC cho người dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH cho người dân, cơ sở và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) và công an các địa phương đẩy mạnh. Công an các cấp đã xây dựng và củng cố 671 tổ liên gia an toàn PCCC, 226 điểm chữa cháy công cộng; tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về PCCC và cứu nạn cứu hộ với hàng ngàn lượt người tham gia.

Công tác huấn luyện nghiệp vụ, xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được tăng cường với gần 370 phương án, trong đó nhiều phương án lớn phối hợp với Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina, Kho cảng xăng dầu K2, Nhà máy nhiệt điện BOT Phú Mỹ 2.2, Nhà máy CNG Phú Mỹ, Công ty TNHH KOA, Nhà máy xử lý khi Dinh Cố, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 3…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác 9 tháng diễn ra ngày 15/10, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ theo lĩnh vực, địa bàn quản lý… Duy trì kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, đảm bảo quân số thường trực 24/24, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý, tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống. Chủ động tổ chức công tác tự đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sĩ nhằm xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN