Cướp tài sản; Trộm cắp tài sản...

Cướp tài sản

Ngày 29/10, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông L.V.H. (SN 1976, chỗ ở KP.Xóm Rẫy, TT.Phước Bửu) đang ngồi trước sân nhà thì 2 đối tượng nam đi xe máy không rõ biển số tiếp cận cướp dây chuyền vàng trên cổ. Ông H. giằng co làm dây chuyền rơi xuống đất. Sau đó, 1 đối tượng dùng bình xịt cay xịt về hướng ông H. rồi nhanh chóng tẩu thoát. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 29/10, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà bà N.T.M.V. (SN 1971, chỗ ở thôn Phước Chí, xã Cù Bị, huyện Châu Đức). Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đột nhập vào nhà bà V. trộm 1 triệu đồng tiền mặt, 1 xe máy BKS 72F1-549… và 1 ĐTDĐ. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 29/10, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra tại nhà bà L.T. (SN 1982, trú thôn Xuân Tân, xã Xuân Sơn). Tại địa điểm trên, Công an huyện Châu Đức bắt quả tang L.T. cùng 5 đối tượng khác đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài binh xập xám. Tang vật thu giữ 15,5 triệu đồng trên chiếu bạc và 2 bộ bài tây 52 lá. (Phước An)