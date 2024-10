Ngày 28/10, Đội CSGT-TT Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an xã Xuân Sơn và Bàu Chinh tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (xã Xuân Sơn) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (xã Bàu Chinh).

Công an xã Xuân Sơn ra mắt mô hình Cổng trường an toàn giao thông tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ.

Theo đó, công an 2 xã triển khai quyết định thành lập Ban Chỉ đạo mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” cũng như phổ biến quy chế hoạt động, kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, địa phương với lực lượng cảnh sát giao thông. Lực lượng chức năng xã sẽ tập trung tổ chức bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), điều tiết giao thông tại cổng trường vào các khung giờ tan học.

Tại buổi ra mắt mô hình, lãnh đạo công an xã, đại diện ban giám hiệu nhà trường đã ký kết quy chế phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Qua đó, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhắc nhở phụ huynh, HS, người dân thực hiện nghiêm các quy định về dừng, đậu phương tiện; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đến nay, có 3/7 trường THPT ở huyện Châu Đức ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Mô hình này cũng đã được triển khai tại tất cả các trường TH, THCS trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN