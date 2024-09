Bắt đối tượng móc túi; Bị lừa khi vay tiền trên mạng

Bắt đối tượng móc túi

Ngày 6/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý H.T.X.L. (SN 1970, trú huyện Long Điền) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại chợ Rạch Dừa, phường Rạch Dừa, L. móc túi trộm 1 ví da, bên trong có hơn 3,7 triệu đồng của bà P.T.L. (SN 1984, phường 11, TP.Vũng Tàu). Sau đó, bà T.L. phát hiện tri hô cùng mọi người bắt giữ L. giao công an xử lý. (Nguyễn Văn)

Bị lừa khi vay tiền trên mạng

Ngày 6/9, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay tiền trên mạng. Theo trình bày của bị hại, qua mạng Zalo chị N.T.T.V. (SN 2006, huyện Long Điền) biết và nhắn tin với tài khoản “Châu Nhật Minh” để hỏi vay tiền. Sau đó, chị V. nhận được tin nhắn yêu cầu chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng mà “Châu Nhật Minh” cung cấp mới được vay tiền. Chị V. đồng ý và chuyển tiền theo yêu cầu của “Châu Nhật Minh” tổng 3 lần là 9 triệu đồng. Sau đó, nghi ngờ bị lừa đảo nên chị V. đến công an trình báo. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 6/9, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại KP.4, phường Long Toàn. Tại địa điểm trên, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang T.V.S. (SN 1998, trú huyện Long Điền) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 gói nilon bên trong chứa ma túy tổng hợp dạng đá và 2 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. (Sơn Khê)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 24/4/2024, tại TP.Vũng Tàu, liên quan đến bị can Nguyễn Quốc Trung, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu có tạm giữ 1 xe máy máy Honda Vision màu đen, BKS 72C1-524.10, số khung: 311DY51522; số máy: f33e-0595280. Nếu đơn vị, cá nhân nào là chủ hữu chiếc xe máy nói trên liên hệ với Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.742 hoặc 0989.752.749 gặp ĐTV Nguyễn Văn Tuấn) để giải quyết.