Va chạm với ô tô tải, 2 người thương vong; Bảo vệ bãi tắm bị đánh...

Bảo vệ bãi tắm bị đánh

Ngày 4/9, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, L.M.Đ. (SN 1985) và T.M.S. (SN 1991, cùng trú xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) đến tắm tại bãi tắm công cộng Hồ Tràm, xã Phước Thuận thì xảy ra mâu thuẫn với N.H.D. (SN 1970, trú huyện Xuyên Mộc, bảo vệ bãi tắm). Sau đó, S. và Đ. dùng ghế gỗ đánh vào đầu ông D. gây thương tích. (Trí Nhân)

Va chạm với ô tô tải, 2 người thương vong

Vụ TNGT xảy ra tại Km 01+300 đường Cách Mạng Tháng Tám, KP.Tân Phú, phường Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 38H1-218… do T.T.T. (chưa rõ năm sinh, trú tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, phía sau chở N.V.K. (trú tỉnh Quảng Bình) lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải BKS 72C-164… do Đ.Đ.L. (SN 1982, TP.Bà Rịa) điều khiển. Hậu quả, ông K. tử vong còn ông T. bị thương. (Phước An)

Trộm điện thoại

Ngày 4/9, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, L.T.X.Q. (SN 1990, trú ấp Phước Hương, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) sạc điện thoại Iphone 8 Plus ở phòng khách thì bị kẻ gian trộm mất. Qua xác minh, Công an xã Phước Tỉnh xác định Tr.Th.M. N. (SN 1992, trú huyện Long Điền) là người thực hiện vụ trộm nói trên. (Nguyễn Văn)

Tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 4/9, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Công an xã Châu Pha kiểm tra căn nhà thuộc tổ 8, thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha, phát hiện 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy và 3 đối tượng sử dụng ma túy. (Sơn Khê)

Truy tìm tang vật

Quá trình điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại 809 đường 2/9, phường 11, xảy ra vào ngày 4/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu xác định tài sản bị chiếm đoạt có đặc điểm như sau: 1 xe tải có mui, hiệu SYMT880, màu xám, BKS 51C-02715, số khung: RPGCA25GLAV400136, số máy: SVMGAA002912.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu thông báo nếu cá nhân, đơn vị phát hiện phương tiện, tang vật có đặc điểm, thông tin liên quan như trên thì thông báo ngay đến Công an TP Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.241, hoặc 0985.716.668 gặp cán bộ thụ lý Hải Huy) để xử lý theo quy định.