Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tàng trữ trái phép chất ma túy

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/9, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý N.V.H. (SN 1994, trú tỉnh Cà Mau) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Nguyễn Văn Linh, thuộc Khu dân cư số 6. Tang vật thu giữ 8 gói nilon hàn kín chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy). (Nguyễn Văn)

Trộm điện thoại

Ngày 5/9, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông V.T.Đ. (SN 1980) và V.T.D. (SN 1989, trú huyện Long Điền) sạc 2 ĐTDĐ tại điểm trực gác kho Đ.N. (KCN Phú Mỹ I, TX.Phú Mỹ) thì H.N.V. (SN 1997, trú TX.Phú Mỹ) đột nhập trộm cắp. Ông D. phát hiện và bắt giữ V. cùng tang vật giao công an xử lý. (Lê Nguyễn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 5/9, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Theo trình bày của bị hại, từ tháng 7 đến tháng 8, chị P.T.T.H. (SN 1995) và H.T.Q.A. (SN 1992, trú huyện Xuyên Mộc) có nhu cầu xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc nên lên Facebook tìm công ty để đăng ký.

Sau đó, chị H. và A. được tài khoản tên “Thu Hiền” nhắn tin giới thiệu đã từng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc và giới thiệu tài khoản tên “Nguyễn Tuấn Cường” chuyên làm hồ sơ xuất khẩu lao động. Chị H. và A. chuyển số tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc lần lượt hơn 132 triệu đồng và hơn 343 triệu đồng vào số tài khoản 113002978… Trong thời gian chờ đợi, chị H. và A. thấy có người tố cáo tài khoản “Nguyễn Tuấn Cường” lừa đảo nên đã đến công an trình báo. (Phước An)

Tìm chủ sở hữu

Quá trình điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, xảy ra ngày 10/6/2024, tại trước số 77 Nguyễn An Ninh, phường Thắng Nhì, do Trần Dương thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tạm giữ 1 xe máy Honda Click, BKS: 59L1-099.91, số khung: RLHJF18038Y 006515; số máy: JF18E-0083003. Nếu đơn vị, cá nhân là chủ sở hữu xe trên, liên hệ với Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.3856.743, hoặc 0989.752.749 gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Văn Tuấn) để giải quyết. Quá thời hạn 30 ngày (kể từ ngày ra thông báo), nếu không ai đến liên hệ làm việc về chiếc xe trên thì sẽ được xử lý theo quy định.