Ngăn chặn tội phạm cố ý gây thương tích

Tội phạm cố ý gây thương tích ngày càng manh động, liều lĩnh, thể hiện tính chất côn đồ. Khi xảy ra mâu thuẫn, xích mích, đối tượng sẵn sàng sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết.

Đối tượng cố ý gây thương tích trên địa bàn TP.Bà Rịa rồi bỏ trốn bị lực lượng Phòng CSGT (Công an tỉnh) bắt giữ trên QL51.

Manh động, liều lĩnh

Cho rằng hàng xóm lấn đất của gia đình mình nên Lê Ngọc Long (SN 1980, trú tổ 1, KP.Hương Giang, phường Long Hương, TP.Bà Rịa) đã nhiều lấn ném đá vào nhà bà T.T.C. (SN 1969, hàng xóm với Long) để uy hiếp. Đỉnh điểm tối 19/8, Long dùng mũ bảo hiểm đánh bà C. rồi dùng đá ném vào sân. Lo sợ đối tượng làm liều nên con bà C. đã điện báo Công an phường Long Hương.

Nhận được tin báo, Thiếu tá Nguyễn Minh Thái (Công an phường Long Hương, TP.Bà Rịa) cùng tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi rẽ vào hẻm nhỏ, Thiếu tá Thái bị Long dùng mã tấu xông đến chém vào mặt. Thiếu tá Thái dùng tay đỡ thì Long chém tiếp một nhát vào hông phải. Dù bị thương nặng nhưng Thiếu tá Thái cùng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đã khống chế, bắt giữ Long và thu giữ cây mã tấu.

Theo nhận định của cơ quan công an, các đối tượng cố ý gây thương tích ngày càng manh động, liều lĩnh, thể hiện tính chất côn đồ. Khi xảy ra mâu thuẫn, xích mích thì sẵn sàng sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết.

Đơn cử, ngày 31/7, bà P.T.T.N. (SN 1980) đang ngồi trong hiên nhà tại KP.Trảng Cát, phường Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ) thì 2 thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) bất ngờ lao vào đấm đá, dùng dao, lưỡi liềm chém nạn nhân gây thương tích. Bà N. bỏ chạy, la hét cầu cứu, nhưng 2 đối tượng này vẫn tiếp tục đuổi theo dùng cục gỗ, ghế nhựa ném về phía bà N. Nghe tiếng la hét, con gái bà N. chạy ra đưa mẹ vào trong nhà khóa cửa đồng thời báo công an. Các đối tượng không vào được nhà nên bỏ đi. Vụ việc đang được Công an TX.Phú Mỹ xác minh, xử lý theo quy định.

Ngăn chặn mâu thuẫn từ cơ sở

Thượng tá Nguyễn Tấn Ngọc Duy, Phó trưởng Công an TP.Bà Rịa cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 14 vụ cố ý gây thương tích. Nguyên nhân của các vụ việc phần lớn do mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai, chia tài sản…

“Để ngăn chặn tội phạm cố ý gây thương tích, Công an TP.Bà Rịa đã đưa địa bàn, đối tượng vào diện quản lý để phòng ngừa. Đồng thời, nhân rộng các mô hình hòa giải trong khu dân cư, huy động cả hệ thống chính trị đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có cố ý gây thương tích”, Thượng tá Duy nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Việt Thanh, Trưởng Công an huyện Châu Đức cho biết, để kéo giảm các vụ án cố ý gây thương tích, thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện tăng cường công tác hòa giải tại cơ sở để giải quyết mâu thuẫn trong Nhân dân ngay từ khi mới phát sinh; quản lý chặt và vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 340 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, với 732 đối tượng (cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, cướp giật tài sản...).

Bên cạnh đó, vận động, tuyên truyền các cơ sở lò rèn viết cam kết không chế tạo trái phép các loại vũ khí cho đối tượng lạ; đưa các đối tượng cố ý gây thương tích chưa đến mức xử lý hình sự vào diện quản lý, nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định để tăng tính răn đe; nâng cao công tác điều tra, phát hiện, khám phá và xử lý các loại tội phạm nói chung và cố ý gây thương tích nói riêng trên địa bàn...

Đại diện Công an tỉnh cho biết thêm, trong cơ cấu tội phạm vẫn chủ yếu một số loại tội phạm phổ biến như: cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Thời gian tới, Công an tỉnh và các địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai kế hoạch nghiệp vụ, điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng để có giải pháp đấu tranh; tăng cường tuần tra, kiểm soát chủ động phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT…

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN