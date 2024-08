Cướp giật dây chuyền vàng; Trộm tài sản

Cướp giật dây chuyền vàng

Ngày 6/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý N.T.L. (SN 1993, tỉnh An Giang) về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 4/8, L. đến tiệm vàng Th.P. (đường 30/4, phường 11) do bà V.Th.Đ. (SN 1988) làm chủ giả vờ hỏi mua dây chuyền vàng. Bà Đ. cho L. xem 1 dây chuyền 18K với với giá hơn 36 triệu đồng. Sau đó, L. cầm dây chuyền vàng chạy ra xe nổ máy tẩu thoát nhưng xe máy không đề được nên bà Đ. đuổi theo, tri hô cùng người dân bắt giữ và báo cơ quan công an. (Trí Nhân)

Trộm tài sản

Ngày 6/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý P.V.S. (SN 1988, TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, tại dự án hạ tầng kỹ thuật khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng (phường 12), S. đã trộm nhiều dây cáp điện. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 6/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý H.V.G. (SN 1992, TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại hẻm 491 Trần Phú. Tang vật thu giữ gồm nhiều gói nilon bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy tổng hợp dạng đá). (Sơn Khê)

Xe mô tô va chạm với người đi bộ, 2 người bị thương

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Km2+900, đường TL765 (ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS 72H1-287… do anh N.M.T. (SN 1995, trú huyện Đất Đỏ) lưu thông trên đường TL765 theo hướng từ TT.Phước Hải đến TT.Đất Đỏ. Khi lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với ông D.V.P. (SN 1962, huyện Đất Đỏ) đang đi bộ qua đường. Hậu quả, anh T. và ông P. bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Đất Đỏ điều tra làm rõ. (Lê Nguyễn)