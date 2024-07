Sa lưới sau 27 năm lẩn trốn

Sau 27 năm trốn truy nã vì đâm chết bạn nhậu, Lưu Minh Khuê (SN 1972, ngụ xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) đã sa lưới pháp luật.

Bị bắt sau 27 năm trốn truy nã

Năm 1983, Khuê lúc này mới 8 tuổi đã “quyết định” bỏ nhà đi… “bụi”. Từ huyện Ứng Hòa (TP.Hà Nội) Khuê lang bạt tới huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) làm thuê mưu sinh. Sống lang thang, Khuê giao du với nhóm đối tượng và dính vào vụ trộm cắp xe máy. Tháng 12/1993, Khuê bị TAND huyện Xuân Lộc tuyên phạt 4 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân”. Chấp hành xong án phạt tù, Khuê trôi dạt về xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) sinh sống.

Lưu Minh Khuê bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Giết người.

Tại đây, Khuê quen biết và thường xuyên ăn nhậu với nhóm người địa phương. Tối 9/12/1997, Khuê nhậu cùng 5 người tại chòi của ông N.V.S. (tại xã Đá Bạc). Đến 21 giờ cùng ngày, mọi người không nhậu nữa nên Khuê và ông D. rủ nhau tới chòi bảo vệ của ông N.N.V. (SN 1972, ngụ huyện Đất Đỏ) ở hồ Đá Bàng gần đó nhậu tiếp. Rạng sáng hôm sau, ông D. mệt nên nằm ngủ, Khuê và ông V. tiếp tục nhậu thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau về chuyện ông V. không cho Khuê bắt trộm cá ở hồ Đá Bàng.

Trong lúc nóng giận, ông V. đạp khiến Khuê té ngã. Bực tức, Khuê lấy con dao ở gần đó lao đến đâm nhiều nhát khiến ông V. gục tại chỗ. Sau đó, Khuê bỏ chạy và ném con dao gần hiện trường. Ông D. nghe tiếng động tỉnh dậy phát hiện sự việc đã đưa ông V. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sau đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khuê về tội “Giết người” để điều tra. Do Khuê che dấu thân phận nhằm tránh sự phát hiện và truy bắt nên công an đã ra quyết định truy nã. Khuê sau khi lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành đã tới buôn Yã Wăm B (xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) sinh sống, lấy vợ và sinh con.

Sau 27 năm, mọi chuyện dần trôi vào quên lãng thì đầu tháng 2/2024, khi Khuê đi làm CCCD. Quá trình làm thủ tục, công an kiểm tra lý lịch và phát hiện Khuê nằm trong danh sách bị truy nã nên đấu tranh làm rõ. Ngày 5/2, Khuê bị bắt theo quyết định truy nã. Công an tỉnh phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra đối với Khuê để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Những người khốn khổ

Ngày Khuê bị bắt, không chỉ vợ con mà những người thân quen tại xã Ea Kiết cũng “ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa” vì sốc. Bà H. (vợ Khuê) kể, bà quê ở tỉnh Quảng Bình theo người thân vào huyện Cư Mgar làm thuê, làm mướn mưu sinh.

Tại đây, bà gặp Khuê và đi đến hôn nhân vào năm 1998, 3 đứa con cũng lần lượt ra đời. Sống nơi mới với vỏ bọc mới, Khuê chăm chỉ làm ăn, sống hòa đồng nên được nhiều người giúp đỡ. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình quẩn quanh với cái nghèo bởi bệnh tật bủa vây.

Bà H. bị nhiều bệnh hành hạ quanh năm nên sức khoẻ yếu chỉ ở nhà. Con gái đầu sớm lấy chồng có con nhưng ốm đau bệnh tật nên bị… chồng bỏ đành bế con về ở cùng gia đình bà. Con thứ 2 học đến cấp 2 cũng nghỉ học đi phụ hồ phụ giúp cha mẹ. “Đứa út bị bệnh tim, nay học lớp 8 nhưng chắc tôi cũng xin thầy cô cho cháu nghỉ học vì không gắng gượng được nữa”, bà H. nói.

Ngày Khuê ra tòa, bà H., 3 con cùng nhiều người quen đi xe khách từ Đắk Lắk tới TAND tỉnh để dự khán. Trước đó, bà chạy vạy vay mượn và được hàng xóm gom góp được 30 triệu đồng để đền bù với mong muốn gia đình bị hại tha thứ cho lỗi lầm của Khuê.

Quá trình điều tra, gia đình bị hại yêu cầu bồi thường chi phí mai táng, cấp dưỡng nuôi 2 con đến khi đủ 18 tuổi với tổng số tiền 820 triệu đồng. Sau khi gặp, biết hoàn cảnh khó khăn của vợ con bị cáo, bà M. (vợ bị hại) thương cảm mà không yêu cầu bồi thường.

Bà M. cho biết, thời điểm xảy ra vụ án bà mới 23 tuổi, một nách cắp 2 con, đứa đầu mới 1 tuổi, đứa sau 2 tháng tuổi. Chồng mất đột ngột, cuộc sống 3 mẹ con rơi xuống vực thẳm. “27 năm qua tôi sống trong buồn đau, khổ cực. Nhưng buồn và khổ cũng đã qua, Khuê bị bắt và chịu sự trừng trị của pháp luật thì hương hồn chồng tôi cũng được an ủi”, bà H. nói.

Sau những lời truy vấn bị cáo để biết tường tận về cái chết của chồng, bà H. rộng lòng chọn cách tha thứ cho Khuê. “Tôi có đòi bồi thường thì thực tế bị cáo cũng không có tiền để thi hành án. Mẹ con tôi chịu khổ cũng đã qua rồi. Tôi cũng thương vợ con Khuê sống trong cảnh nghèo khổ, bệnh tật. Tôi không yêu cầu bồi thường và xin giảm án là muốn Khuê sớm được về nhà để lo cho vợ con, cũng là niềm an ủi và tạo phước cho con tôi”, bà H. trả lời HĐXX khi được hỏi về yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự và dân sự đối với Khuê.

Đáp lại ân tình của bị hại, Khuê nhiều lần quay sang lí nhí nói lời cảm ơn. “Bị cáo biết số tiền bị hại yêu cầu không bù đắp được mất mát và đau thương do bị cáo gây ra. Nhưng đối với bị cáo đó là số tiền rất lớn. Bị cáo hứa sau này ra tù, nếu có điều kiện sẽ cố gắng bù đắp cho gia đình bị hại”, Khuê hứa.

HĐXX đánh giá toàn diện vụ án và tình tiết tại phiên xét xử đã tuyên phạt Lưu Minh Khuê 10 năm tù về tội “Giết người”.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN