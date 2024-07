Mâu thuẫn vì tấm tôn bị gỡ, 1 người chết, 5 người đi tù

Hai thanh niên mâu thuẫn cãi nhau vì tấm tôn bị gỡ, rồi cả nhóm người bị kéo vào cuộc ẩu đả. Hậu quả 1 người chết, 5 người lãnh án tù.

Ngày 30/7, TAND tỉnh tuyên phạt Phạm Công Hậu (SN 1995) 17 năm tù về tội "Giết người". Buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 370 triệu đồng.

HĐXX cũng tuyên phạt 4 đồng phạm trong vụ án, gồm: Nguyễn Thanh Tú (SN 1990) 4 năm tù, Trang Phi Cường (SN 1995) 3 năm tù, Trương Quốc Cường (SN 2000) 3 năm tù và Lê Minh Đông (SN 1985, cùng ngụ huyện Đất Đỏ) 2 năm tù, cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, tối 21/11/2023, Hậu, Tú, Phi Cường, Quốc Cường và Q. (SN 1992, ngụ huyện Đất Đỏ) nhậu trên vỉa hè trước nhà bà B. (bà ngoại Tú, ngụ TT. Đất Đỏ). Trong lúc nhậu, Tú thấy mái hiên nhà bà ngoại bị tháo gỡ tấm tôn nên nghi ngờ Đông (em họ Tú) thực hiện nên gọi điện thoại nói chuyện dẫn đến hai người cãi nhau. Tú liền qua nhà tìm Đông và tiếp tục xảy ra cãi vã, đánh nhau.

Hậu, Phi Cường và Quốc Cường thấy vậy liền lao vào giúp Tú đánh Đông. Cả nhóm dùng thắt lưng, gạch xông tới ném Đông. Riêng Quân đến can ngăn và hô to “có công an đến” nên cả nhóm dùng lại và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhớ lúc đánh nhau, Tú thấy sợi dây chuyền của Đông rơi xuống đất nên quay lại hiện trường tìm trả cho Đông. Cả nhóm thấy vậy nên cùng quay lại để giúp Tú phòng trường hợp xảy ra đánh nhau.

Thấy Tú quay lại, Đông chạy vào nhà lấy dao rượt đuổi chém Tú làm rách da ở đầu. Tú chụp được dao và đánh làm Đông té ngã xuống đất. Phi Cường, Hậu và Quốc Cường cũng nhặt gạch và cầm dao xông tới hỗ trợ. Ông T. (SN 1963, cha Đông, cậu ruột Tú) thấy nhóm Tú đuổi đánh con nên lấy khúc cây xông đến đánh vào đầu Phi Cường thì bị Hậu dùng dao một nhát trúng hông. Thấy ông T. bị đâm và có Công an TT. Đất Đỏ xuống hiện trường nên nhóm của Tú bỏ chạy.

Ông T. được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đi đến bệnh viện. Ngày hôm sau, Tú cùng đồng phạm đến cơ quan công an đầu thú.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN