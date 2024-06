Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cướp dây chuyền

Cố ý gây thương tích

Ngày 21/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vợ chồng ông D.T.H. (SN 1976, trú tỉnh Sóc Trăng) xảy ra cãi nhau tại khu nhà trọ trên đường Bình Giã, phường 8. Lúc này, L.T.C. (SN 1986 chủ trọ) qua chửi ông H. về việc cãi nhau gây ồn ào. Khoảng 10 phút sau, C. cầm 1mã tấu chém liên tiếp vào người ông H. gây thương tích. Lúc này, anh K.T. (SN 1997, trú tỉnh Sóc Trăng, ở cùng khu trọ) vào can ngăn thì bị C. chém 1 nhát vào trán. Ông H. và anh T. được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu. (Nguyễn Văn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, bà L.T.T.H. (SN 1974, trú TP.Vũng Tàu) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0967392… giả danh cán bộ công an TP.Vũng Tàu hướng dẫn cài đặt phần mềm dichvucong.dancuquocgia.vn. Sau đó, đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại để chiếm đoạt số tiền hơn 577 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của bà H. (Phước An)

Cướp dây chuyền

Ngày 21/6, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại đoạn đường nông thôn thuộc ấp 2, Xã Hoà Bình, đối tượng T.K.H. (SN 2007) và M.Q.B. (SN 2005, cùng trú xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc) cướp giật dây chuyền vàng của bà V.T.Y. (SN 1975, trú huyện Xuyên Mộc) đang đeo trên cổ. (Lê Nguyễn)

Trộm tài sản

Ngày 21/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông N.Đ.G. (SN 1987, chỗ ở hẻm 190 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 8). Tài sản bị chiếm đoạt 1 xe máy hiệu Honda Vision màu BKS: 47F1-325... (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 21/6, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại KP.Long Hiệp, TT.Long Điền. Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, Công an huyện Long Điền bắt quả tang N.N.T. (SN 1990, trú huyện Long Điền) có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Sơn Khê)