Án chung thân cho kẻ sản xuất ma túy để bán kiếm lời

Ngày 21/6, TAND tỉnh tuyên phạt Mai Tiến Dũng (SN 1991, ngụ TP. Hồ Chí Minh) tù chung thân về tội "Sản xuất trái phép chất ma túy" và 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Mai Tiến Dũng (bên phải) tại phiên xét xử.

Các bị cáo: Phạm Trường Hận (SN 1990, ngụ TP. Bà Rịa), Lê Quốc Vĩnh (SN 1990), Hồ Thị Thiêu (SN 1982, cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh), Huỳnh Thị Kim Hồng (SN 2001, ngụ TP. Vũng Tàu) và Võ Phạm Anh Khôi (SN 1987, ngụ TP. Bà Rịa) bị HĐXX tuyên phạt mức án từ 2 - 7 năm tù về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “ Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h20 ngày 15/11/2023, công an bắt quả tang Hồng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích bán cho người khác. Làm việc với công an, Hồng khai số ma túy này là của Trường Hận. Bắt giữ Trường Hận, công an thu giữ 3 gói ma túy dạng đá. Trường Hận khai nhờ Khôi mua giúp để sử dụng, còn số ma túy viên nén là mua của Vĩnh.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Khôi, Vĩnh và Thiêu. Sau đó, bắt giữ Dũng tại TP. Hồ Chí Minh và thu giữ một lượng ma túy đá, ma túy khay. Khám xét chỗ ở của Dũng, tiếp tục thu giữ 213 viên nén cùng nguyên liệu và các dụng cụ mà Dũng thực hiện sản xuất ma túy.

Qua làm việc, Dũng khai nhận bắt đầu sử dụng ma túy từ 2022. Để có ma túy sử dụng và tiêu xài, Dũng đã mua ma túy về để sử dụng và bán kiếm lời. Đối tượng đã tìm mua 1 gói ma túy đá, 4 gói ma túy khay, 3 viên thuốc lắc với giá 11 triệu đồng. Khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Đồng thời, Dũng khai việc tự sản xuất ma túy dạng thuốc lắc để bán kiếm lời nên ngày 7/11/2023 lên mạng Facebook tìm hiểu máy dập viên nén và đặt mua với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Dũng nghiên cứu, mua sắt về tự làm 20 cái khuôn và thuê khắc CNC tạo hình để sản xuất ma túy. Dũng mua các nguyên liệu là tiền chất và chất ma túy về để sản xuất các viên ma túy tổng hợp, cụ thể: Dũng sử dụng các loại là chất ma túy và các vật dụng, máy móc để trộn đều các chất ma túy rồi bỏ vào máy xay nhuyễn sau đó đổ vào các khuôn kim loại rồi cho vào máy dập để sản xuất ra các viên nén là ma túy. Dũng đã sản xuất được tổng cộng 304 viên nén hình dạng, màu sắc khác nhau với mục đích để bán kiếm lời.

Khi sản xuất được ma túy, Dũng 2 lần bán 91 viên ma túy để Vĩnh và Thiêu bán cho người khác lấy tiền sử dụng. 213 viên ma túy còn lại Dũng cất giấu tại nơi ở với mục đích để bán kiếm lời.

Sau khi được Dũng bán ma túy, Vĩnh và Thiêu bàn bạc tìm người bán ma túy để kiếm tiền tiêu xài. Ngày 14/11/2023, sau khi thỏa thuận với Hận về số lượng và giá cả, Thiêu mang 18 viên ma túy đến TP. Bà Rịa gặp Hận và Hồng để bán với giá 3,5 triệu đồng. Tới ngày 16/11/2023 có người hỏi mua 73 viên ma túy với giá 12,5 triệu đồng, nên Vĩnh và Thiêu mang tới nhưng chưa kịp bán thì bị công an bắt quả tang.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định, Hận và Khôi là con nghiện và thường xuyên mua ma túy đá về sử dụng. Ngày 15/11/2023, Hận đến nhà Khôi và nhờ mua giúp hơn 1,6 gam là ma túy loại Methamphetamine với giá 1,7 triệu đồng để sử dụng. Trước đây, Hận từng chấp hành bản án 16 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Còn Khôi thì từng chấp hành bản án 8 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản"; 18 năm tù về tội "Cướp tài sản; Hiếp dâm".

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN