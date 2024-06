Huynh đệ tương tàn vì đất đai

Ganh ghét khi anh ruột được cha cho đất làm nhà, Võ Văn Tiết (SN 1978, ngụ huyện Đất Đỏ) nhẫn tâm dùng vỏ chai bia đâm liên tiếp 7 nhát vào mặt và đầu anh gây thương tích 16%.

Bị cáo Võ Văn Tiết tại phiên xét xử.

Người anh lam lũ

Vợ chồng ông V.V.Đ. (SN 1943, ngụ huyện Đất Đỏ) sinh được 6 người con, Tiết là con thứ 5. Trước đây, gia đình ông Đ. có nhiều đất, nhưng vì khó khăn nên đã bán gần hết để trang trải cuộc sống. Khi các con lớn, thành gia lập thất, ông Đ. chia đất để họ làm nhà ở riêng.

Sau một thời gian sống cùng nhà, ông V.V.Ch. (SN 1973, anh trai của Tiết) được chia miếng đất nhỏ sát nhà cha mẹ để ở riêng. Hiền lành, chăm chỉ ông Ch. cùng vợ làm thuê khắp nơi, tích góp một thời gian dài mới có tiền xây căn nhà nhỏ. Còn Tiết vì được bên nhà vợ cho đất, xây nhà ở nên không được ông Đ. chia đất.

Vì vậy, Tiết cho rằng, cha đã già, không được minh mẫn nên việc chia đất đều do các anh em trong nhà quyết định. Do bản thân không được chia đất nên Tiết nảy sinh mâu thuẫn và bực tức với ông Ch. Sự ganh ghét, đố kỵ tích lũy lâu dần khiến mâu thuẫn giữa Tiết và ông Ch. càng thêm sâu sắc, chờ lúc bùng phát.

Tha thứ cho đứa em tội lỗi

Trưa 6/6/2023, ông Ch. đến quán H. (TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) nhậu với một người bạn. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Tiết và ông V.V.T. (SN 1970, là anh ruột của ông Ch. và Tiết) cũng đến quán nhậu với 2 người khác nhưng không chung bàn với ông Ch.

Nhậu một lúc, Tiết bực tức vì nhớ lại mâu thuẫn chuyện đất đai với ông Ch. nên lấy 2 vỏ chai bia đập vỡ rồi đâm liên tiếp 7 cái vào mặt, đầu nạn nhân. Thấy ông Ch. chảy máu quá nhiều và được mọi người can ngăn, Tiết mới quay lại bàn nhậu tiếp. Một lúc sau, cơn bực tức vẫn chưa nguôi, Tiết tiếp tục quay lại, đá vào mặt ông Ch. rồi lên xe máy bỏ đi.

Ông Ch. được người thân chở đến Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ sơ cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa điều trị thương tích. Kết quả giám định ông Ch. bị tổn thương cơ thể 16%.

Đại diện Viện KSND tỉnh cho biết, theo dõi vụ án từ giai đoạn điều tra đến khi xét xử không khỏi “khiếp sợ” bởi sự tàn độc của Tiết. “Bị cáo quá hung hãn, dùng chai bia sắc nhọn đâm liên tiếp vào vùng trọng yếu của nạn nhân. Hành vi của bị cáo là giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt”, đại diện Viện KSND tỉnh nhận định.

Ban đầu, các cơ quan tố tụng huyện Đất Đỏ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tiết về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, quá trình điều tra đã làm rõ hành vi của Tiết thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, trực tiếp uy hiếp tính mạng của ông Ch. Việc ông Ch. không chết là do được cứu chữa kịp thời, hoàn toàn nằm ngoài mong muốn của Tiết. Do đó, các cơ quan tố tụng huyện Đất Đỏ ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Tiết từ tội “Cố ý gây thương tích” sang tội “Giết người” là có căn cứ, phù hợp với diễn biến sự việc và tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà Tiết đã thực hiện.

Tại phiên tòa, Tiết thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. “Lúc đó bị cáo uống rượu say và bộc phát cơn nóng giận nên đã cầm chai bia tấn công ông Ch. Xin HĐXX khoan hồng để bị cáo sớm được về chăm lo cho vợ con”, Tiết nói trong hối hận.

Người thân của Tiết đến dự phiên tòa chỉ có mỗi ông Ch. và cũng là nạn nhân của vụ án. Khi ông Ch. điều trị ở bệnh viện, Tiết cũng không hề đến thăm mà chỉ có vợ mang 12 triệu đồng tới bồi thường. Mặc dù bị Tiết ra tay tàn độc nhưng ông Ch. vẫn rộng lòng tha thứ cho đứa em tội lỗi. Suốt phiên tòa, ông Ch. liên tục đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Tiết.

“Việc chia đất là cha quyết định, những anh em khác cũng không có ý kiến gì. Chỉ có Tiết nghĩ không công bằng mà nóng giận gây ra tội lỗi”, ông Ch. nói.

Tranh thủ lúc HĐXX bước vào phòng nghị án, ông Ch. lại ngồi gần, an ủi và động viên Tiết cố gắng cải tạo để được sớm trở về cùng vợ chăm lo nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, đáp lại sự quan tâm của anh trai là sự lạnh lùng và lặng thinh của Tiết khiến ông Ch. lặng lẽ quay về chỗ ngồi của bị hại.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ HĐXX đã tuyên phạt Võ Văn Tiết 9 năm tù về tội “Giết người”.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN