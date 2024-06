Giả danh công an lừa đảo; Tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy

Giả danh công an lừa đảo

Ngày 20/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông N.V.T. (SN 1962, trú TP.Vũng Tàu) bị các đối tượng không rõ thông tin lai lịch sử dụng số điện thoại: 0975408… và 0913846…giả danh cán bộ công an hướng dẫn cài đặt phần mềm dichvucong.dancuquocgia.vn để chiếm đoạt số tiền 6,4 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. (Sơn Khê)

Tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 20/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn TX.Phú Mỹ. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an phường Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ) bắt quả tang N.T.P. (SN 1984) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và L.H.N. (SN 1990), H.M.N. (SN 1987, cùng trú TX. Phú Mỹ) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ T.T, KP.Tân Phú, phường Phú Mỹ. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)

Trộm cướp xe máy, xe đạp điện

Ngày 20/6, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý N.T.T. (SN 2009, trú tỉnh An Giang) và T.T.T. (SN 2006, trú TP.Bà Rịa) về tội cướp tài sản; C.T.T. (SN 2007, trú TX.Phú Mỹ) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, L.T.K. (SN 2013, trú TX.Phú Mỹ) điều khiển xe đạp điện từ tiệm internet A.C, thuộc thôn Láng Cát, xã Tân Hải về nhà. Khi K. ra khỏi tiệm được khoảng 10m thì bị N.T.T. và T.T.T. chặn cướp chiếc xe đạp điện. Sau đó cùng C.T.T. và 2 đối tượng khác đem xe đạp điện bán cho một tiệm phế liệu trên QL51 lấy tiền chia nhau tiêu xài. (Lê Nguyễn)

 Ngày 20/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, M.V.N. (SN 2002, chỗ ở đường Trần Phú, phường 5) ngủ dậy phát hiện bị kẻ gian trộm 1 xe máy BKS: 83G1-049… (Nguyễn Văn)