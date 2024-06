Điều khiển xe đạp vào làn xe ô tô: Thiệt mình, hại người

Thời gian gần đây, nhiều xe đạp ngang nhiên đi vào làn xe ô tô tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT khiến người tham gia giao thông bức xúc.

Xe đạp vô tư lưu thông trong làn xe ô tô trên đường 3/2, TP.Vũng Tàu (ảnh chụp sáng 26/6).

Tiềm ẩn TNGT

Người dân phản ánh, mỗi sáng sớm tại tuyến đường 3-2 (TP.Vũng Tàu), đường tránh QL56 (TP.Bà Rịa)… có nhiều nhóm đi xe đạp thường xuyên lưu thông trong làn ô tô và vượt đèn đỏ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng sớm 26/6, tại đường 3/2, một nhóm người điều khiển xe đạp dàn hàng lưu thông trong làn xe ô tô. Thậm chí, tại các chốt đèn giao thông nhóm người này còn vượt đèn đỏ nghênh ngang tạt đầu xe tải.

Những người lưu thông trên tuyến đường này ai cũng ngán ngẩm khi chứng kiến hành vi xem thường quy tắc an toàn giao thông của nhóm người đi xe đạp này.

Ông V.V.C. (ở phường 10, TP.Vũng Tàu) cho biết, mỗi sáng, ông đều điều khiển xe ô tô trên đường 3/2, qua Bà Rịa đi làm. Khi gặp đoàn xe đạp trong làn xe ô tô ông phải đi chậm vì sợ xảy ra tai nạn.

“Mặc dù tuyến đường này có dải phân cách cứng phân chia làn xe, nhưng người điều khiển xe đạp vẫn vô tư lưu thông trong làn dành cho ô tô. Xe đạp đi vào làn ô tô dễ gây ra tình huống bất ngờ như tạt đầu xe, lạng lách nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao. Tuy nhiên, tình trạng này lại diễn ra khá phổ biến”, ông C. bức xúc nói.

Tương tự, bà Ng.Th.Th. (ở phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) nói: “Sáng sớm, tôi thường chạy bộ qua đường 3/2, không khó để bắt gặp các đoàn xe đạp chạy trong làn xe ô tô. Tôi mong lực lượng CSGT có biện pháp xử lý nghiêm để răn đe đối với các trường hợp này”, bà Th. kiến nghị.

Cần xử lý nghiêm để răn đe

Nhiều người điều khiển xe đạp thành nhóm vào sáng sớm trong làn dành cho ô tô là rất nguy hiểm. Làn xe ô tô chạy với tốc độ cao nên chỉ cần chút sơ sẩy thì có thể xảy ra va chạm dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, nguy hiểm đến bản thân người đi xe đạp và những người tham gia giao thông.

Theo điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi điểm k, khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định: hành vi điều khiển xe đạp thể thao vào làn đường ô tô sẽ bị phạt tiền từ 300 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng.

“Đối với các phương tiện như xe máy, ô tô, xe tải... nếu nhận được hình ảnh, clip vi phạm do người dân cung cấp rất dễ truy xét để phạt nguội, răn đe. Nhưng với xe đạp do không có biển số nên rất khó trong việc xác minh, xử lý phạt nguội. Do đó, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra công khai và mật phục để xử lý các trường hợp xe đạp vi phạm trật tự ATGT”, Trung tá Phan Quốc Việt, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP. Vũng Tàu nói.

Luật gia Hoàng Nghĩa Hải, Hội Luật gia TP.Vũng Tàu nhận định, hiện nay, với mức phạt đối với người đi xe đạp trong làn xe ô tô còn thấp nên chưa đủ răn đe. Do đó, bên cạnh công tác tuần tra, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm của lực lượng chức năng thì cần tăng nặng hình thức xử phạt để mọi người nâng cao ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông.

Bài, ảnh: MẠNH VŨ