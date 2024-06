Tấn công ma tốc độ từ nhiều điểm

Công an TP.Vũng Tàu triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, xử lý nhiều "ma tốc độ" sử dụng xe độ, gây mất trật tự ATGT.

Các xe mô tô đã thay đổi đặc tính, kết cấu bị phát hiện tại tiệm sửa xe trên đường Trương Công Định (phường 7), được lực lượng CSGT và Trật tự (Công an TP.Vũng Tàu) đưa về trụ sở để làm việc.

Ngăn chặn ngay từ đầu

Thời gian qua, Lực lượng CSGT và Trật tự (Công an TP.Vũng Tàu) tăng cường kiểm tra các tiệm sửa xe và phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tự ý thay đổi đặc tính, kết cấu xe mô tô, xe máy.

Đơn cử ngày 9/6, lực lượng CSGT và Trật tự kiểm tra một tiệm sửa xe trên đường Trương Công Định (phường 7) phát hiện tại đây có 5 xe mô tô đã thay đổi đặc tính, kết cấu. Các phương tiện này được đưa về trụ sở công an thành phố để xử lý.

Tuy nhiên, làm việc với cơ quan công an, cả 5 thanh niên là chủ xe đều cho biết, xe này họ đem đến tiệm để sửa chữa. Việc độ các chi tiết như: thay pô, bánh, hạ gầm… đều do họ tự làm tại nhà trước đó, không liên quan đến chủ tiệm.

Anh N.H.H. (SN 2002, chỗ ở phường 10, TP.Vũng Tàu, chủ 1 xe độ) cho biết, ngày 30/5, H., đang điều khiển xe mô tô BKS 72C-699… (xe độ đang bị tạm giữ) lưu thông trên đường 2/9 thì chết máy. H., gọi anh P. (chủ tiệm sửa xe bị kiểm tra) hỏi sửa được chiếc xe trên không. Sau đó, anh P., nói H., đưa xe đến tiệm.

“Xe em tự thay pô và bánh. Trước đây, em đã bị bắt 2 lần do chạy quá tốc độ và độ pô nổ. Pô nổ do em tự mua trên mạng về thay”, H., phân trần.

Hiện Công an TP.Vũng Tàu đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm của các đối tượng.

Cơ quan công an cũng đã cho chủ tiệm sửa xe trên ký cam kết không thực hiện các hành vi thay đổi kết cấu, đặc tính xe. Nếu bị phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết trước đó, Công an TP.Vũng Tàu đã rà soát, thống kê các tiệm sửa xe trên địa bàn và cho viết cam kết không "độ xe".

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng) quy định: Phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân; từ 1,6 đến 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự có hành vi, tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, đục lại số khung, số máy trái quy định tham gia giao thông; Tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe. Phạt tiền từ 6-8 triệu đồng đối với người điều khiển xe buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe…

Tăng cường "phạt nguội"

Lực lượng CSGT và Trật tự thường xuyên theo dõi các trang mạng và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân 24/24h để xác minh, phạt nguội các trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Trước đó, ngày 16/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip 1 nam thanh niên nằm ngửa chạy xe máy bằng 2 chân chạy với tốc độ cao. Do tốc độ xe quá nhanh nên người khác không nhìn rõ được biển số.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT và Trật tự-Công an TP.Vũng Tàu đã xác định người nằm ngửa chạy xe máy BKS 61G1-699… bằng 2 chân là Đ.X.T. (SN 2002, trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Phước Thái (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) mời người vi phạm lên làm việc.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận, chiếc xe trên T. mua lại của người khác. Tối 16/5, trong lúc di chuyển trên QL51, đường Võ Nguyên Giáp, 3/2 (TP.Vũng Tàu), T. và nhóm này chạy xe máy với tốc độ cao, có lúc lên đến 150 km/giờ.

T. khai nhận mình cùng nhóm thanh niên chạy xe máy vào làn đường ô tô, nhiều người đã nằm trên yên xe và lái xe bằng chân. Có lúc, T. nằm ngửa trên yên xe máy, chạy với vận tốc 120 km/giờ. Nhóm của T. chạy xuống một quán lẩu cá đuối ở TP.Vũng Tàu ăn xong thì quay về nhà.

“Xe nhóm bọn em điều khiển đều là xe thay đổi kết cấu để tăng tốc độ”, T., trình bày.

Từ clip đăng nam thanh niên này nằm ngửa chạy xe máy bằng 2 chân, Đội CSGT và Trật tự đã mời 2 thanh niên khác trong nhóm của T. lên làm rõ và lập biên bản vi phạm.

Một lãnh đạo Công an TP.Vũng Tàu cho biết, hiện nay, thành phố đang xây dựng mô hình “Thành phố an toàn giao thông”. Do đó, tất cả hành vi vi phạm trật tự ATGT đều phải được chấn chỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN