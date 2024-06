Cảnh giác trộm cắp tiền công đức

Thời gian qua, xảy ra các vụ trộm cắp tiền công đức tại các chùa trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, bên cạnh công tác điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội của lực lượng công an thì các nơi thờ tự cần nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản.

Công an huyện Châu Đức làm việc với 1 đối tượng chuyên đột nhập vào chùa trộm tiền công đức.

Bảo vệ tài sản lỏng lẻo

Cơ quan công an cho biết, sở dĩ các đối tượng lựa chọn cơ sở thờ tự để thực hiện hành vi trộm cắp vì ở những nơi này công tác bảo vệ chưa được chú trọng. Đối tượng lợi dụng sơ hở, lúc không có người trông coi (cả ban đêm lẫn ban ngày) để thực hiện hành vi. Trước khi gây án, đối tượng thường giả là khách dâng hương, tham quan để tìm hiểu giờ giấc sinh hoạt, đi lại của người quản lý, trông coi để đột nhập trộm tài sản.

Đơn cử, ngày 12/6, Công an huyện Châu Đức cho biết, đang tiếp tục điều tra xử lý đối với nhóm đối tượng chuyên đột nhập các chùa, phá két sắt trộm tiền công đức gồm: T.N.T (16 tuổi), N.N.V (18 tuổi, cùng quê tỉnh Gia Lai), N.V.M (17 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) và N.H.T (16 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, bản thân sống lang thang, không có việc làm, không tiền tiêu xài nên rủ nhau trộm tài sản. Mục tiêu các đối tượng hướng đến là tiền công đức tại các chùa. Cụ thể, khoảng 22 giờ 15 ngày 3/4, nhóm này đã đột nhập vào 1 ngôi chùa tại TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức) trộm 2 thùng công đức ở chánh điện rồi mang ra trước sân chùa để cạy phá chiếm đoạt số tiền khoảng 9 triệu đồng bên trong.

Đến khuya 16/5, tại một ngôi chùa ở xã Láng Lớn (huyện Châu Đức) các đối tượng tiếp tục đột nhập cạy phá 4 thùng công đức trộm số tiền khoảng 2,8 triệu đồng.

Mới đây nhất, khoảng 0 giờ ngày 1/6, các đối tượng đột nhập vào 1 ngôi chùa tại xã Láng Lớn (huyện Châu Đức) trộm 1 thùng tiền công đức. Số tiền chiếm đoạt, các đối tượng sử dụng để chơi game, tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Khi được hỏi tại sao lại trộm ở chùa, đối tượng N.H.T. (trú phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) thản nhiên trả lời: “Do tụi con hết tiền xài, nên rủ nhau đi trộm. Khi đi ngang chùa tụi con bàn nhau vào trộm thùng công đức vì bên trong có nhiều tiền. Trước đó, bọn con cũng trộm tiền ở các chùa trên TX.Phú Mỹ. Sau khi lấy thùng công đức, tụi con khiêng ra ngoài phá khóa lấy tiền bên trong chia nhau chơi game, tiêu xài”.

Trước đó, ngày 31/10/2023, Công an TP.Bà Rịa đã bắt Đ.T.V. (SN 1997, trú xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) về hành vi đột nhập vào chùa L.Q. (TP.Bà Rịa) trộm số tiền khoảng 50 triệu đồng, 1 ĐTDĐ hiệu SamSung, 1 ĐTDĐ hiệu IPhone. Vũ là đối tượng sống lang thang, không việc làm do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Chú trọng bảo vệ tài sản

Trung tá Nguyễn Thanh Diễm, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Châu Đức) cho biết, sau khi nhận được thông tin các vụ trộm cắp tại các chùa, lực lượng CSHS Công an huyện đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy bắt thủ phạm. Trong đó, rà soát các đối tượng trên địa bàn, thu thập tài liệu qua các camera an ninh trong khu vực, đồng thời phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ rà soát các đối tượng nổi về hành vi trộm tiền công đức ở các cơ sở thờ tự. Từ đó, nhận diện, xác định đối tượng nghi vấn để mời lên làm việc.

Các đối tượng đa phần còn nhỏ tuổi, sống lang thang, gia đình có cha mẹ ly hôn hoặc đã mất, thiếu sự quản lý, giáo dục. Do đó, các đối tượng thường tụ tập tại các tiệm internet hoặc khu vực vắng người, khi hết tiền xài thì rủ nhau trộm cắp tài sản”, Trung tá Nguyễn Thanh Diễm nói.

Vì vậy, để đấu tranh, phòng ngừa với tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an, các đền, chùa cần có biện pháp bảo vệ tài sản như: xây dựng tường rào bảo vệ, khóa cửa chắc chắn, lắp đặt camera an ninh, bố trí người bảo vệ nhất là vào ban đêm…

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN-HUY HẢI