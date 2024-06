Cố ý gây thương tích; Trộm điện thoại

Cố ý gây thương tích

Ngày 25/6, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, N.T.P. (SN 1993, chỗ ở huyện Đất Đỏ) nhậu cùng N.T.T. (SN 1983, trú huyện Long Điền) và 2 người bạn của T. tại phòng trọ thuộc KP.Long Phượng, TT.Long Điền. Trong lúc nhậu, P. lấy điện thoại ra quay video nhưng T. không đồng ý. Sau đó, T. lấy một con dao có sẵn tại kệ đâm vào người P. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm điện thoại

Ngày 25/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại bãi biển Thùy Vân, phường 2. Theo trình bày của bị hại, anh N.C.T.P. (SN 1988, trú TP.Hồ Chí Minh) để 2 điện thoại trong túi xách trên bãi biển thì T.B.Ph. (SN 1992, trú tỉnh Bình Dương) lấy trộm. (Lê Nguyễn)

Tìm chủ sở hữu

Quá trình điều tra vụ án tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 8/4/2024, tại TP.Vũng Tàu, do Lữ Trọng Tuấn, Lê Đình Luyện và Trần Quốc Trung thực hiện, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ 1 xe máy hiệu Attila Elizabeth màu vàng, BKS: 72L5-6641; số khung: RLCKA12GDBD084421; số máy: VMVTBA-D084421. Đơn vị, cá nhân nào là chủ tài sản trên, liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (Đội CSĐT tội phạm về ma túy, số 01 Nguyễn Thái Học, phường 7, hoặc gặp đồng chí Nguyễn Văn Tuấn SĐT: 0989.752749) để giải quyết.