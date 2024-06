Thiết thực từ hội thi Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy

Những kiến thức, kỹ năng về chữa cháy, cứu nạn được các thí sinh thể hiện một cách sinh động qua Hội thi phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC CNCH) “Tổ liên gia an toàn PCCC”, vòng thứ hai, cụm V-Đông Nam Bộ vừa được tổ chức thành công tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đây là dịp để các thành viên Tổ liên gia PCCC luyện tập thành thạo các kỹ năng để có thể áp dụng vào thực tiễn khi xảy ra sự cố cháy.

VĐV tham gia phần thi thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Cơ hội trau dồi kỹ năng

“Tuýt…”, ngay sau hồi còi báo hiệu bắt đầu phần thi thực hành chữa cháy, cứu nạn, di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất-kinh doanh, các thành viên “Tổ liên gia an toàn PCCC” nhanh chóng di chuyển. Các bước triển khai chữa cháy được phân công cụ thể cho từng thành viên. Từng nội dung bấm chuông báo cháy, mặc đồ bảo hộ, phá khóa, dập tắt đám cháy, cứu người bị nạn, di chuyển tài sản… được các đội hoàn thành chỉ trong vòng 1-3 phút.

Vừa kết thúc phần thi gay cấn, ông Lâm Minh Khương, đội thi Tổ liên gia PCCC phường Ninh Sơn (TP.Tây Ninh) cho biết, ở cơ sở, chúng tôi được tuyên truyền, huấn luyện cơ bản kỹ năng chữa cháy, cứu người bị nạn, nhưng cơ hội để thực hành như thế này lại không nhiều. Vì vậy, hội thi là dịp rất tốt để các thành viên Tổ liên gia PCCC luyện tập thành thạo các kỹ năng để có thể áp dụng vào thực tiễn khi xảy ra sự cố cháy.

Cùng với phần thi trên, 10 đội PCCC chuyên ngành, 11 đội PCCC cơ sở cũng ra sức tranh tài thi CNCH trong môi trường khói khí độc, sử dụng máy bơm chữa cháy phun tiêu điểm.

Trước phần thực hành, phần thi lý thuyết cũng diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nội dung hỏi-đáp về kiến thức PCCC và CNCH. Bằng hình thức bốc thăm câu hỏi, mỗi đội sẽ có 15 giây chuẩn bị và 60 giây trả lời, với thang điểm tối đa là 10 điểm.

Ông Nguyễn Minh Trí, Tổ liên gia an toàn PCCC phường Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu), chia sẻ: Các câu hỏi đưa ra đều là những nội dung hết sức cơ bản về PCCC và CNCH, gắn với thực tiễn cuộc sống. Vì vậy, thông qua hội thi, kiến thức và kỹ năng thực hành giúp ích hữu hiệu cho người dân, DN trong công tác phòng, chống cháy nổ ở cơ sở.

Ban tổ chức đánh giá chất lượng hội thi là rất cao. Điều này còn thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương và của người dân đối với công tác PCCC và CNCH.Trung tá Đoàn Văn Giáp, Phó trưởng Phòng 5, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)-trọng tài hội thi nhận định: Các thành viên tham gia cuộc thi nắm rất vững kiến thức và kỹ năng xử lý các tình huống về cháy nổ cũng như việc sử dụng trang thiết bị phương tiện PCCC và CNCH.

Gần 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Chính Phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, đến nay toàn quốc đã xây dựng 48.815 mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và 57.085 “Điểm chữa cháy công cộng". Đến nay 63 địa phương đã hoàn thành tổ chức hội thi cấp tỉnh với sự tham gia của 9.014 Tổ liên gia, 655 hội thi cấp huyện.

Tạo sự lan tỏa

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an), thời gian qua, trước tình hình cháy, nổ trên cả nước có diễn biến phức tạp, nhất là tại khu dân cư, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chung cư cao tầng, cơ sở sản xuất kinh doanh đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Vì vậy, công tác PCCC, CHCN trong tình hình mới, trong đó tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” là hết sức quan trọng nhằm huy động sức mạnh của toàn thể quần chúng Nhân dân tham gia chữa cháy, CNCH ngay từ khi đám cháy mới hình thành, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản. Qua đó, góp phần tích cực vào mục tiêu kéo giảm số vụ cháy, tiến tới không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Để phong trào toàn dân tham gia PCCC được tiếp tục lan tỏa, đạt được nhiều hiệu quả thực chất, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị lãnh đạo Công an và chính quyền các địa phương tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và thoát nạn cho người dân. “Các thành viên trong Tổ liên gia an toàn PCCC, cần tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, sử dụng kiến thức tiếp cận từ hội thi để tuyên truyền, hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, bà con khu dân cư để tổ chức thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH”, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn nói.

Bài, ảnh: MẠNH THẮNG