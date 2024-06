Bắt giam chủ nhà nghỉ chứa chấp sử dụng ma túy

Chủ nhà nghỉ cho nhiều đối tượng thuê phòng tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy đã bị lực lượng công an TP.Bà Rịa bắt tạm giam.

Ngày 25/6, Công an TP.Bà Rịa cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam ông Tr.Tr.B. (SN 1962, chủ nhà nghỉ H.L., xã Hòa Long) về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa đọc lệnh thi hành bắt bị can đối với ông B.

Theo kết quả điều tra, ngày 1/5, tại nhà nghỉ H.L., Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang đối tượng Ng.Th.Q.T. và Ph.Th.T. đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho nhiều đối tượng. Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Ng.Th.Q.T. và Ph.Th.T. về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra mở rộng xác định, ông B. đã cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ trên. Ngoài ra, ông B. cũng nhận thêm tiền của các đối tượng để bố trí phòng kín đáo và cảnh giới.

TRÍ NHÂN