Bị lừa đảo trên mạng; Ghi số đề bị bắt

Bị lừa đảo trên mạng

Ngày 19/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên mạng. Theo trình của nạn nhân, bà N.T.L. (SN 1954, trú TP.Vũng Tàu) tham gia trò chơi trên mạng và bị mất 761 triệu đồng. Sau đó, bà L. lên mạng xã hội nói chuyện với người tự xưng là luật sư T.H. hứa sẽ giúp bà này có thể lấy lại số tiền đã mất. Sau đó, H. chuyển cho bà L. đường link Telegram để nộp thuế VAT hơn 32 triệu đồng. Sau khi biết bị lừa bà L. đến công an trình báo. (Lê Nguyễn)

Ghi số đề bị bắt

Ngày 19/2, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra tại 1 căn nhà trên đường Bùi Công Minh (tổ 2, ấp An Thạnh, xã An Ngãi). Tại địa điểm trên, Công an huyện Long Điền bắt quả tang B.T.N.M. (SN 1970, trú huyện Long Điền) có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề cho các con bạc qua điện thoại. Tang vật thu giữ 25 triệu đồng. (Trí Nhân)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 19/6, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại KP.Hương Giang (phường Long Hương). Theo thông tin ban đầu, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang T.T.P. (SN 2000, trú huyện Long Điền) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Phước An)

Va vào dải phân cách, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại trước số 740/11 (đường 2/9, phường 10, TP.Vũng Tàu). Theo hồ sơ, xe mô tô BKS: 72H6-37… do ông N.N.Q. (SN 1985, trú TP.Vũng Tàu) điều khiển đến địa điểm trên thì va chạm vào dải phân cách gây tai nạn. Hậu quả, ông Q. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP.Vũng Tàu điều tra làm rõ. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 19/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh V.M.K. (SN 1989, trú tỉnh Nam Định) chở ông N.Đ.T. (SN 1971, trú tỉnh Yên Bái) đến quán bia hơi H.N. tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, nhậu với khoảng 10 người (không rõ họ tên). Khi anh K. chở ông T. về đến khu vực sân bay thì có 2 xe máy chở theo 5 người chặn đánh. Trong đó, 1 người cầm dao tự chế chém anh K. nhưng nạn nhân né được. 4 người còn lại dùng gạch, đá ném vào người ông T. gây thương tích. (Nguyễn Văn)