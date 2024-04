Quyết liệt kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông

Quý I/2024, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng giảm về số người chết, nhưng số vụ và số người bị thương vẫn tăng ở mức cao.

Một vụ TNGT xảy ra vào tháng 1/2024, trên đường 30/4 (TP.Vũng Tàu) liên quan đến xe máy làm 1 người tử vong.

Hơn 41% TNGT do mô tô, xe máy

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I do Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức sáng 24/4, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, phương tiện gây tai nạn là mô tô, xe máy chiếm hơn 41%.

Trong khi đó, theo Ban ATGT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phương tiện gây tai nạn là mô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh chiếm 45%, ô tô chiếm 18% và phương tiện khác chiếm 37%. Hầu hết các vụ TNGT liên quan đến xe máy đều nghiêm trọng và có người tử vong.

Đơn cử, khoảng 13 giờ 40 ngày 21/4, xe mô tô BKS 59V2-642… do ông N.T.L. (SN 1977, trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển lưu thông đến khu vực trước nhà số 1.786 Võ Nguyễn Giáp (phường 12, TP.Vũng Tàu) thì xảy ra tai nạn với xe ô tô BKS 72A-171… do ông Đ.V.A. (SN 1993, trú TP.Vũng Tàu) điều khiển. Hậu quả, ông L. tử vong.

Đại diện Ban ATGT tỉnh cho biết, nguyên nhân của các vụ TNGT do người tham gia giao thông chuyển hướng không quan sát; không nhường đường; sử dụng rượu, bia; điều khiển phương tiện không chú ý quan sát... Tuyến đường xảy ra TNGT chủ yếu là nội thị và nông thôn. Thời gian xảy ra tai nạn phần lớn từ sau 18-24 giờ.

Để kéo giảm TNGT, thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, nên chưa khép kín địa bàn, đặc biệt là trong dịp lễ, Tết, ngày nghỉ cuối tuần. Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm, tái chiếm hành lang, vỉa hè, lòng, lề đường để làm nơi kinh doanh, buôn bán, họp chợ vẫn chưa được xử lý triệt để, gây mất ATGT.

Bên cạnh đó, số lượng, mật độ phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh gần đây tăng cả về số lượng và chủng loại, gây áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông. Đặc biệt là QL51 và các tuyến nội thị trung tâm TP.Vũng Tàu.

Quý I, toàn tỉnh xảy ra 119 vụ TNGT, làm 47 người chết và 108 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, TNGT tăng 11 vụ, tăng 43 người bị thương, giảm 14 người chết.

Kéo giảm TNGT bền vững

Để kéo giảm TNGT bền vững cả 3 tiêu chí, trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT quý I, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh đề nghị, Ban ATGT tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, ban ATGT các địa phương tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nhận biết và sơ cấp cứu ban đầu TNGT. Bên cạnh đó, tuyên truyên ATGT trong trường học, khu công nghiệp, cụm công nghiệp bằng nhiều hình thức... để nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông.

Ông Lê Ngọc Khánh cũng đề nghị cơ quan chức năng kịp thời rà soát, kiểm tra hệ thống báo hiệu đảm bảo trật tự ATGT; các điểm tiềm ẩn TNGT; cải thiện an toàn, giảm thiểu và ngăn ngừa TNGT tại các vị trí điểm, đoạn, tuyến thường xảy ra TNGT để sửa chữa, lắp bảng, panô tuyên truyền. Thành lập đoàn làm việc với các địa phương có tình hình trật tự ATGT phức tạp, có số vụ TNGT tăng cao trong quý I để đưa ra biện pháp kéo giảm.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II, Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu các cơ quan, địa phương vào cuộc quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự ATGT. Quyết tâm kiềm chế và kéo giảm TNGT cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm trước.

Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT trong khoảng thời gian thường xảy ra tai nạn (từ sau 18-24 giờ), đối tượng nam giới có độ tuổi từ 27-55 tuổi, nhất là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và nội thị; tăng cường quản lý chặt chẽ phương tiện giao thông; kiểm tra, xử lý các vi phạm về ATGT đường thủy nội địa.

Cùng với đó, chú trọng kiểm tra các công trình vượt sông, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây ra sự cố và tai nạn; tuyên truyền giáo dục, vận động, xử lý phù hợp các hành vi vi phạm của HS, thanh thiếu niên khi tham gia giao thông; có phương án ngăn chặn, xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái phép…

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN