Để không là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao với phương thức, thủ đoạn mới. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác.

Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật, trong đó có tội phạm sử dụng công nghệ cao cho HS THPT trên địa bàn huyện Long Điền.

Lừa quét mã QR

Qua mạng xã hội Facebook N.H.Th. (SN 1995, trú quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) biết được nhóm làm giả “thông báo chuyển tiền ngân hàng thành công” qua quét mã QR. Vì vậy, Th. chủ động liên hệ làm giả quét mã QR để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Mỗi lần như vậy Th. sẽ trả công cho đối tượng trên Facebook 100 ngàn đồng bằng cách chuyển mã thẻ car điện thoại.

Chiều 10/3, Th. cùng Tr.Th.T.Tr. (SN 1983, TP.Hồ Chí Minh) đến cửa hàng B. đường Bacu (phường 4, TP.Vũng Tàu) để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua hàng trả tiền bằng quét mã QR.

Sau khi mua hàng hơn 10 triệu đồng, Th. đã gửi thông tin số tiền cần thanh toán và mã QR tại cửa hàng này cho nhóm làm giả thông tin chuyển khoản ngân hàng. Sau đó, Th. đưa hình ảnh chuyển khoản thành công cho nhân viên cửa hàng xem. Do chủ quan không kiểm tra, nên nhân viên tin Th. đã chuyển khoản thành công.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 18/3, Th. và Tr. đến cửa hàng L.T. đường Bacu (phường 4), chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 21,6 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Th. và Tr. đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo như trên. Ngoài ra, 2 đối tượng còn khai nhận, với thủ đoạn nêu trên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP.Hồ Chí Minh vào tháng 2/2024.

Nhận diện phương thức, thủ đoạn tội phạm

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) các phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay như: mua hàng quét mã QR, lừa tham gia bán hàng online, lừa người quen mượn tiền, đăng ký tham gia trại hè, đăng ký học kỳ công an miễn phí, giả danh thanh tra y tế lừa bán thuốc xương khớp…

Trước tình hình lừa đảo diễn biến phức tạp, Công an tỉnh khuyến cáo người dân, không cung cấp thông tin cá nhân (họ tên, CCCD, địa chỉ, SĐT…) cho người khác khi không biết họ là ai, đặc biệt là người lạ gọi qua điện thoại, liên lạc qua Zalo, Telegram, Facebook, Viber… và các ứng dụng khác.

Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng (tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực OTP) cho người lạ hoặc sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng để nhập vào các trang web, ứng dụng do người lạ cung cấp. Mọi vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng cần giải quyết phải đến các chi nhánh ngân hàng để thực hiện.

Không tự ý cài đặt các ứng dụng trên điện thoại di động khi không biết rõ về nguồn gốc, cách thức hoạt động của ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng không có trên Google play và Appstore và được yêu cầu cài đặt từ người lạ.

Không sử dụng thông tin đăng nhập của các tài khoản mạng xã hội (Facebook, Instagram…) để tham gia chơi các trò chơi trên mạng xã hội để tránh các đối tượng xấu chiếm quyền sử dụng tài khoản.

Đồng thời, không thực hiện chuyển tiền cho người lạ khi không biết họ là ai, ở đâu? Đặc biệt là người lạ quen biết trên không gian mạng. Không tin, nghe, làm theo lời người lạ gọi điện đến tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, bưu điện, cơ quan thuế… yêu cầu chuyển tiền, cài đặt ứng dụng vì tất cả các cuộc làm việc, giao dịch đều phải được thực hiện tại trụ sở, công ty…

Không tin lời lôi kéo, dụ dỗ của các đối tượng mạo danh các công ty, tập đoàn có uy tín (Lazada, Shoppe, Điện máy xanh…) tham gia làm việc online theo đơn hàng, làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng. Không tham gia bình chọn các cuộc thi Người mẫu nhí, ảnh đẹp, áo dài… không rõ nguồn gốc trên không gian mạng.

Người dân cần tìm hiểu kỹ, xác minh các thông tin trước khi quyết định tham gia một vấn đề nào đó trên mạng xã hội. Hỏi ý kiến người thân, chuyên gia khi tham gia các hoạt động (đầu tư tài chính, việc làm, vay tiền…) trên không gian mạng mà bản thân không biết rõ.

Không thực hiện mở tài khoản ngân hàng để bán, cho thuê hoặc giao cho người khác sử dụng. Đồng thời, báo ngay cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN