AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 26/3

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 26/3, Công an xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) đã chuyển hồ sơ 2 vụ việc mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn cho Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 20 và 21/3, lực lượng công an xã Bình Châu bắt quả tang P.X.Đ (SN 1988) và T.L (SN 1988), cùng ngụ xã Bình Châu có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm các gói nilon chứa chất ma túy. (Vương Lâm)

Cướp giật tài sản bị bắt

Ngày 26/3, Công an TX.Phú Mỹ tạm giữ N.V.Đ (SN 1985, quê Đồng Nai) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, N.V.Đ điều khiển xe mô tô (60Y6-9398) đến khu vực ngã ba Mỹ Xuân (phường Mỹ Xuân) giật sợi dây chuyền vàng trên cổ của bà T.T.N.A (ngụ phường Mỹ Xuân).(Hàn Lập)

Tìm chủ sở hữu

Ngày 26/3, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục xác minh vụ việc vi phạm hành chính liên quan đến việc đào bới, xây dựng trái phép trong hành lang tuyến ống khí của Xí nghiệp phân phối khí thấp áp Vũng Tàu diễn ra vào ngày 12/3 tại KCN Mỹ Xuân A2. Trong quá trình xử lý vụ việc, Công an TX.Phú Mỹ có tạm giữ 1 xe máy trộn bê tông màu cam (đã cũ), một thùng phi màu trắng (đã cũ), 2 xe rùa (đã cũ).

Ai là chủ quản lý hoặc có liên quan đến tài sản, phương tiện trên thì thông báo đến Công an TX.Phú Mỹ biết để giải quyết theo quy định của pháp luật (SĐT cán bộ thụ lý vụ việc Trung tá Trần Quang Huy, Đội trưởng Đội An ninh, Công an TX Phú Mỹ, SĐT: 093.314.1100.