Nguy cơ cháy nổ từ các vựa phế liệu

Xây dựng tạm bợ, chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa… là những nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ tại các vựa phế liệu nằm xen kẽ trong khu dân cư.

Lực lượng PCCC tham gia dập tắt đám cháy một bãi chứa phế liệu trên địa bàn xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) vào tháng 1/2024.

Xây dựng tạm bợ

Có mặt tại điểm thu mua phế liệu nằm trên đường Võ Văn Tần (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu), phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu chứng kiến hình ảnh các loại giấy, bìa các-tông ngổn ngang bên ngoài. Bên trong là vỏ chai nhựa, vỏ lon bia, sắt, thép... được phân loại chất thành đống. Vựa ve chai này có diện tích khoảng 100m2. Mái và vách đều sử dụng tôn đã hoen gỉ. Dây điện câu mắc sơ sài. Vựa ve chai lợp mái tôn nên hơi nóng hầm hập. Mùi hôi của các loại phế liệu bốc lên rất khó chịu.

"Vựa phế liệu chứa nhiều vật liệu dễ cháy trong khi công tác PCCC chưa được chủ vựa lưu tâm. Do đó, nếu xảy ra cháy thì sẽ rất dễ lan sang các nhà dân xung quanh", bà N.T.H. sinh sống gần đây bày tỏ lo lắng.

Tương tự, tại vựa phế liệu nằm trên đường Đô Lương (phường 11, TP.Vũng Tàu), chúng tôi ghi nhận trong khuôn viên gần 100m2 chất đầy các loại giấy, sắt thép, còn phía ngoài ngổn ngang thùng xốp, nhựa, nilon.

Ngoài 2 điểm trên, theo khảo sát của chúng tôi, nhiều vựa phế liệu khác trên địa bàn tỉnh cũng xây dựng khá sơ sài, tạm bợ. Mái và xung quanh được che bằng những tấm tôn cũ, gỉ sét.

Thực tế có không ít vụ cháy nổ xảy ra trong thời gian qua. Điển hình, vụ cháy vựa phế liệu tại đường 81, KP.Vạn Hạnh (phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) vào sáng 6/2. Thời điểm này, người dân phát hiện đám cháy đã báo lực lượng PCCC. Nhận được tin báo, đội PCCC khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh) triển khai phương tiện cùng 22 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Do bãi phế liệu chứa nhiều vật dễ cháy nên lửa khói đen bao phủ cả một vùng rộng lớn. Lực lượng PCCC tỉnh phối hợp cùng công an các địa phương: TP.Bà Rịa, huyện Châu Đức, Long Điền tăng cường thêm 7 xe chữa cháy cùng 36 cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy, chống cháy lan sang khu vực xung quanh. Tuy nhiên, do đám cháy rộng khoảng 400m2 nên đến chiều cùng ngày mới được dập tắt hoàn toàn.

Một điểm thu mua phế liệu tại đường Võ Văn Tần (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) luôn đông người mua bán.

Nâng cao kỹ năng phòng cháy

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND các cấp thành lập đoàn liên ngành, tổ chức kiểm tra, rà soát đối với các công trình xây dựng tạm là lán trại, cơ sở thu mua phế liệu...

Qua kiểm tra, 183 cơ sở thu mua phế liệu, lán trại trên địa bàn tỉnh hầu hết chấp hành quy định về PCCC. Tuy nhiên, một số cơ sở kinh doanh phế liệu chưa lắp đặt hệ thống chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, chưa lập hồ sơ theo quy định… Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng chức năng còn tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình, người dân tiếp tục triển khai giải pháp bảo đảm an toàn PCCC.

Trước đó, ngày 14/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh đã ký văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với các công trình xây dựng tạm (lán trại, cơ sở thu mua phế liệu); công trình xây dựng sai phép, không phép, khu vực đang bị thu hồi, hành lang bảo vệ đường sắt, lưới điện cao thế, đê, rừng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình, người dân các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC như: tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, có giải pháp ngăn cách khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị phương tiện, thiết bị PCCC; giảm mật độ người thường xuyên làm việc, mật độ chất dễ cháy trong cơ sở, hộ gia đình...; hướng dẫn kỹ năng, chủ động phương án chữa cháy, thoát nạn để hạn chế và giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các công trình xây dựng tạm là lán trại, cơ sở thu mua phế liệu…

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN