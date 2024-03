Thưởng nóng 11 tập thể, cá nhân trong chuyên án ma túy

Sáng 25/3, UBND huyện Long Điền tổ chức khen thưởng cho 4 tập thể và 7 cá nhân Công an tỉnh và Công an huyện Long Điền có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án trinh sát 0224T mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng thời, khen thưởng 1 tập thể và 6 cá nhân Công an huyện Long Điền có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, xử lý nhóm đối tượng sử dụng xe mô tô gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn huyện.

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền trao khen thưởng cho các tập thể.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án bí số 0224T, khoảng 13 giờ 30 ngày 16/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Long Điền, Công an TT.Long Hải và các đơn vị nghiệp vụ bắt 4 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại TT.Long Hải. Tang vật thu giữ hơn 1kg ma túy.

Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng Công an huyện Long Điền trao khen thưởng cho các cá nhân

Đối với vụ gây rối trật tự công cộng, vào các ngày 9, 14 và 20/12/2023, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập biểu diễn đua xe, nẹt pô, bốc đầu… trên một số tuyến đường huyện Long Điền.

Vụ việc gây mất an ninh trật tự, người dân đã quay clip rồi gửi về Đội CSGT và Trật tự (Công an huyện Long Điền). Sau khi nhận được thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT và Trật tự đã mời nhóm thanh thiếu niên trên lên làm việc. Hiện Công an huyện Long Điền đã khởi tố 7 đối tượng. Trong đó, tạm giam 1 đối tượng.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN