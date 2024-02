TX. PHÚ MỸ Xét xử thành công nhiều vụ án phức tạp

Với đội ngũ thẩm phán có năng lực, giàu kinh nghiệm xét xử các vụ án phức tạp và chuẩn bị kế hoạch xét xử chu đáo, TAND TX. Phú Mỹ đã xét xử thành công nhiều vụ án hình sự thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về phòng chống tham nhũng (TN), tiêu cực (TC).

Cha con Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong tại phiên xét xử tháng 9/2023.

Xét xử nhiều vụ án BCĐ theo dõi

Tháng 10/2022, TAND TX. Phú Mỹ xét xử bị cáo Trần Quang Minh (SN 1974, trú TP.HCM) về tội “hủy hoại rừng” phòng hộ ở núi Thị Vải (TX. Phú Mỹ). 4 đồng phạm bị xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là kiểm lâm và bảo vệ rừng gồm: Trần Xuân Hướng (SN 1988), Tạ Thanh Tùng (SN 1989), Lê Văn Sinh (SN 1967) và Nguyễn Kim Bình (SN 1985).

Cáo trạng truy tố Minh về hành vi hủy hoại 17.880,6m2 rừng phòng hộ, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 170 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra bị cáo chỉ thừa nhận đã hủy hoại gần 9.000m2 rừng phòng hộ đầu nguồn. Diện tích đất rừng bị hủy hoại còn lại bị cáo không thừa nhận và cho rằng trách nhiệm này thuộc về người thuê Minh san ủi rừng. HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung để đưa bổ sung người tham gia tố tụng, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ và xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan...

Năm 2023, TAND TX. Phú Mỹ đưa vụ án ra xét xử, HĐXX tiến hành triệu tập điều tra viên, Chủ tịch Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự của UBND TX. Phú Mỹ để làm rõ các tình tiết, nội dung của vụ án. Qua xét xử, HĐXX đã xử phạt Trần Quang Minh 3 năm 6 tháng tù về tội “hủy hoại rừng”. Các bị cáo đồng phạm bị xử phạt từ 7 - 9 tháng tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Xử lý triệt để về trách nhiệm dân sự, tuyên hủy các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất là đất rừng phòng hộ giữa các cá nhân có liên quan.

Tương tự, tháng 9/2023, TAND TX. Phú Mỹ xét xử Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi, SN 1965) và Lê Thái Phong (con Thiện Soi, SN 1992, cùng trú TX.Phú Mỹ) về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “rửa tiền”. Ngoài 2 bị cáo bị truy tố, vụ án còn có 84 cá nhân, pháp nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Số lượng tài sản là tiền mặt giao dịch hơn 324 tỷ đồng, các tài sản khác có liên quan đến hành vi phạm tội có số lượng lớn.

Tại phiên tòa, cha con Thiện Soi kêu oan, cho rằng bản thân không phạm tội. Một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thay đổi lời khai về các khoản vay, trả, lãi suất vay với Thiện. HĐXX tiến hành triệu tập điều tra viên để làm rõ các tình tiết, nội dung của vụ án. Kết quả, HĐXX đã xử phạt Lê Thái Thiện 15 năm 6 tháng tù, Lê Thái Phong 13 năm 6 tháng tù cùng về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “rửa tiền”. Tịch thu sung ngân sách nhà nước khoản tiền các bị cáo cho vay và tiền lãi tương ứng mức lãi suất cao nhất theo quy định. Trả lại cho người vay số tiền thu lợi bất chính. Xử lý triệt để về trách nhiệm dân sự trong vụ án.

Chuẩn bị kỹ lưỡng công tác xét xử

Phó Chánh án TAND TX. Phú Mỹ Bùi Xuân Thường cho biết, các vụ án nêu trên có nhiều quan hệ pháp luật với nội dung phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Khi thụ lý vụ án, Chánh án TAND TX. Phú Mỹ phân công những thẩm phán có năng lực, kinh nghiệm xét xử các vụ án phức tạp nghiên cứu, giải quyết. Các thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đã thành lập tổ thẩm phán tập trung nghiên cứu hồ sơ. Những thành viên trong tổ nghiên cứu, tổng hợp số liệu theo từng nhóm người vay, các giao dịch cấn trừ nợ bằng quyền sử dụng đất để xây dựng kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa.

Do các vụ án có nhiều người tham gia tố tụng, TAND TX. Phú Mỹ đã sắp xếp thêm bàn, ghế, mở rộng không gian phòng xét xử bảo đảm đủ chỗ ngồi cho người tham gia. Phân chia từng nhóm người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để tiện cho việc xét hỏi, bố trí khu vực cho cơ quan truyền thông tác nghiệp. Tòa án cũng đề nghị Công an TX. Phú Mỹ tăng cường thêm lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại phiên tòa. Thậm chí còn đề nghị Bệnh viện Bà Rịa cử bác sĩ túc trực suốt quá trình xét xử để bảo đảm sức khỏe cho bị cáo.

Vụ án xét xử trong thời gian dài, chủ tọa phiên tòa đã thông báo cho những người tham gia tố tụng trong vụ án được biết về trình tự xét hỏi với từng nhóm người liên quan để các đương sự sắp xếp thời gian tham gia phiên tòa, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Sau mỗi ngày xét xử, HĐXX tiến hành hội ý rút kinh nghiệm, tổng hợp lại kết quả tranh tụng tại phiên tòa và rà soát kế hoạch xét hỏi cho ngày tiếp theo, bảo đảm việc xét hỏi đúng trọng tâm vụ án.

Năm 2023, TAND TX. Phú Mỹ thụ lý 1.348 vụ, việc các loại, giải quyết 1.187 vụ/việc, đạt tỷ lệ 88,06%. Trong đó, án hình sự thụ lý 235 vụ/460 bị cáo, giải quyết 231 vụ/440 bị cáo, đạt tỷ lệ 98,30%.

Trong quá trình xét xử, HĐXX bảo đảm tính khách quan, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. Qua đó, HĐXX xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ được thu thập có trong hồ sơ vụ án, quan điểm của kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác để ra phán quyết cuối cùng.

Theo thẩm phán Thường, TX. Phú Mỹ có nền kinh tế phát triển năng động với nhiều lợi thế thu hút đầu tư. Mật độ dân cư có xu hướng tăng, kéo theo diễn biến về tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, khó lường. Tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội ngày càng nghiêm trọng. Trong đó nổi bật các nhóm tội phạm về ma túy, tội xâm phạm sở hữu; xâm phạm an toàn giao thông, xâm phạm trật tự công cộng ... “Công tác xét xử các vụ án hình sự của TAND TX. Phú Mỹ bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội. Hình phạt áp dụng tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Nhờ đó, TAND TX. Phú Mỹ ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tình hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương. Hoạt động của tòa án được các cấp, ban, ngành, nhân dân địa phương quan tâm và ủng hộ”, Phó Chánh án Bùi Xuân Thường nói.

