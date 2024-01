AN NINH - TRẬT TỰ 30/1

Cố ý gây thương tích

Ngày 30/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, N.V.Nh. (SN 2002, trú tại tỉnh Trà Vinh) chơi game bắn cá tại tiệm game trên đường Trần Phú (phường 5) thì bị P.V.B. (SN 1993, trú tại TP.Vũng Tàu) chửi bới nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, P.C.C. (SN 1992, trú tại TP.Vũng Tàu) cũng đang chơi game tại đây thấy ồn ào nên dùng tay đánh 2 cái vào đầu Nh. Thấy vậy, B. cũng xông vào dùng chân đạp 1 cái vào người Nh. Nh. bỏ chạy ra trước cửa tiệm game thì B. và C. tiếp tục đuổi theo đánh Nh. Nh. lấy 1 con dao xếp bằng kim loại đâm nhiều nhát vào B. gây thương tích. C. cũng dùng dao bấm bằng kim loại đâm lại Nh. (Lê Nguyễn)

Xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 30/1, Công an huyện Côn Đảo tiếp tục điều tra vụ giao cấu với trẻ em xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Công an huyện Côn Đảo nhận được tin báo cháu H.M.T. (SN 2010, quê tỉnh Sóc Trăng) hiện đang mang thai 6 tháng tuổi. Kết quả điều tra xác định, Danh Đô (SN 2005, trú tại tỉnh Kiên Giang) có quen biết và quan hệ tình dục với cháu T. vào khoảng tháng 5/2023. Đến tháng 12/2023, cháu T. phát hiện có thai. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 30/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) tiếp tục điều tra vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Theo hồ sơ, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường 7 (TP.Vũng Tàu) bắt quả tang N.H.T. (SN 1994, trú tại huyện Đất Đỏ) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra tại đường Nguyễn An Ninh (phường 7). Tang vật thu giữ, gồm: 1 gói ma túy tổng hợp dạng khay, 80 viên ma túy dạng thuốc lắc. Mở rộng điều tra và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều loại ma túy. (Sơn Khê)