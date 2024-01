Tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, ngăn chặn triệt để tình trạng đua xe trái phép, giữ bình yên cho Nhân dân vui Xuân đón Tết... đó là những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các địa phương, sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tại QL51 đoạn đi qua TP.Bà Rịa. Ảnh: VĂN ANH

Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí

Đó là thông tin tích cực do đại diện Ban ATGT tỉnh báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông (ATGT) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, trong năm 2023, tỉnh đã kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông (TNGT), số người chết và bị thương so với cùng kỳ.

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh, năm 2023, Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong số các địa phương trong cả nước đã kéo giảm TNGT ở cả 3 tiêu chí. Các nguyên nhân cơ bản của 426 vụ TNGT trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 chủ yếu do lỗi của người điều khiển phương tiện gây ra, như: chạy quá tốc độ quy định, lưu thông không đúng phần đường, chuyển hướng không quan sát, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông…

Nhằm kiềm chế TNGT, năm 2024 và các năm tiếp theo, Công an tỉnh chú trọng đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho các tầng lớp nhân dân, tầng lớp thanh thiếu niên, HS; thực hiện các chuyên đề, quyết tâm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông; đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời xử lý các bất cập về ATGT, bảo đảm công tác tổ chức giao thông cũng như các biện pháp để giữ gìn trật tự ATGT…

Đặc biệt là, duy trì, nâng cao hiệu quả của số điện thoại đường dây nóng, các nhóm zalo của Phòng CSGT, Công an tỉnh để tiếp nhận tin báo của người dân phản ánh, chụp ảnh, quay phim về những vấn đề bất cập liên quan đến ATGT, các hành vi vi phạm của hệ thống camera giám sát. “Sử dụng công nghệ cũng là một trong nhưng giải pháp hữu hiệu để giúp lực lượng CSGT kịp thời nắm bắt được những bất cập về tình hình ATGT cũng như xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo sức răn đe”, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh nhấn mạnh.

Ngăn chặn triệt để đua xe trái phép

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong việc thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT, song theo nhận định của cơ quan chức năng, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại nhiều bất cập. Ông Dương Quang Tấn, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Tình trạng lấn chiếm, tái chiếm hành lang ATGT đường bộ, vỉa hè, lòng, lề đường để tập kết vật liệu xây dựng, làm nơi kinh doanh, buôn bán, họp chợ, trông giữ xe, tổ chức các hoạt động không vì mục đích giao thông vẫn đang là vấn đề nan giải với nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, theo cơ quan chức năng, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quy định ATGT đối với các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa chưa được thường xuyên, liên tục. Ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông, lái xe và chủ DN còn kém. Tình trạng lái xe vi phạm tốc độ, sai phần đường, làn đường, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy khi lái xe... còn diễn ra khá phổ biến và chưa được phát hiện xử lý kịp thời. Đó cũng là nguyên nhân dễ dẫn đến TNGT.

Từ các nguyên nhân trên và dự báo tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhất là dịp Tết, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh yêu cầu: Trong năm 2024, các địa phương, lực lượng chức năng cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp kéo giảm TNGT bền vững trên cả 3 tiêu chí. Trong đó, tập trung khắc phục những bất cập đã nêu, đồng thời có kế hoạch, giải pháp cụ thể cho từng vấn đề. Cùng với đó, lực lượng chức năng quan tâm tổ chức có hiệu quả hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý các điểm đen về TNGT, nhất là tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội ô. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm luật giao thông.

Trong năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 426 vụ TNGT đường bộ, làm 207 người chết và 335 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 2,8 tỷ đồng. So với năm 2022, số vụ TNGT giảm 70 vụ (giảm 14%), số người chết giảm 44 người (giảm 18%), số người bị thương giảm 41 người (giảm 11%).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban ATGT tỉnh phối hợp cùng ban ATGT các địa phương rà soát các tuyến đường có nguy cơ mất ATGT để đề xuất sửa chữa, tổ chức lại giao thông cho phù hợp; đề xuất nâng cấp, cải tạo, điều chỉnh điểm, đoạn, tuyến, biển cảnh báo tại những nơi thường xuyên xảy ra TNGT.

Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các lực lượng của Công an tỉnh và của các địa phương tiếp tục thực hiện những chuyên đề trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết; tập trung xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, ngăn chặn triệt để tình trạng đua xe trái phép; giữ vững ANTT, ATGT, giữ bình yên cho Nhân dân. “Qua đó, góp phần bảo đảm cho người dân, du khách đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, an toàn”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh.

BẢO KHÁNH